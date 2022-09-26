Победы татарстанских боксеров и 2000 зрителей. В Казани прошел «Кубок Казанского Кремля»

Фото: ИА " Татар - информ", Салават Камалетдинов

На трибунах казанского «Баскет-холла» собрались около 2000 любителей бокса, чтобы посмотреть шесть предварительных поединков с участием татарстанских боксеров, а также два соглавных боя и главное событие ивента противостояние россиянина, представителя клуба «Ахмат» Умара Саламова и намибийца Викапита Мероро.

При эмоциональной поддержке зала, татарстанские боксеры выиграли все свои поединки.

Гелюса Галиева техническим нокаутом победила Вилену Кузибаеву из Оренбурга. Ренат Хайруллин также техническим нокаутом в третьем раунде выиграл бой у Амира Бурганова (Марий Эл, Волжск), Марифат Касымов (Альметьевск) вырвал победу у Дмитрия Скворцова (Ижевск, Удмуртия). В татарстанских дерби Вадим Кошкин (Казань) был лучше Али Галиева (Казань), Тимур Арсланов (Альметьевск) техническим нокаутом в четвёртом раунде, одержал победу над Русланом Ярмухаметовым, а Евгений Кузин (Казань) перебоксировал Искандера Каражанова (Казань).

В соглавных боях Апти Давтаев (Грозный) не оставил никаких шансов на победу аргентинцу Рикардо Умберто Рамиресу, а второго представителя Аргентины Алехандро Густаво Фальлигу победил техническим нокаутом Хусейн Байсангуров.

Главный бой вечера закончился неожиданно быстро. Умар Саламов, который хотя и перешел в более тяжелую весовую категорию, но не потерял при этом скорости, просто разорвал защиту Викапита Мероро. Намибиец уже после минуты боя, начал прижимался к канатам и в конце первого раунда, Умар точным ударом в печень заставил опуститься Мероро на покрытие ринга. Рефери зафиксировал нокаут и победу Умара Саламова.