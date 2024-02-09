«Победу» оштрафовали за несвоевременную подачу питания во время задержки рейса в Бегишево

По материалам транспортной прокуратуры Управление Роспотребнадзора по РТ привлекло авиакомпанию «Победа» к административной ответственности с назначением штрафа в размере 26 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Как выяснилось, в ноябре 2023 года из-за сильного тумана в аэропорту Бегишево произошла задержка рейса, вылетавшего в Шереметьево. Время задержки рейса составило более девяти часов.

Отметим, что при таких условиях перевозчик обязан обеспечить пассажиров прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов, а также обеспечить горячим питанием при ожидании более четырех часов.

Однако горячее питание предоставлено пассажирам по истечении шести часов ожидания рейса.

В связи с этим руководителю авиакомпании внесено представление, также назначен штраф в размере 26 тысяч рублей.