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«Победу» оштрафовали за несвоевременную подачу питания во время задержки рейса в Бегишево
По материалам транспортной прокуратуры Управление Роспотребнадзора по РТ привлекло авиакомпанию «Победа» к административной ответственности с назначением штрафа в размере 26 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Как выяснилось, в ноябре 2023 года из-за сильного тумана в аэропорту Бегишево произошла задержка рейса, вылетавшего в Шереметьево. Время задержки рейса составило более девяти часов.
Отметим, что при таких условиях перевозчик обязан обеспечить пассажиров прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов, а также обеспечить горячим питанием при ожидании более четырех часов.
Однако горячее питание предоставлено пассажирам по истечении шести часов ожидания рейса.
В связи с этим руководителю авиакомпании внесено представление, также назначен штраф в размере 26 тысяч рублей.
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