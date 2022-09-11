Победная серия «Нефтехимика» прервалась в Туле

В Тулу на очередной матч чемпионата первой лиги нижнекамский «Нефтехимик» приехал после серии из трех побед подряд, но на этот раз проиграл «Арсеналу» со счетом 1:2.

В первом тайме хозяева стартовали резво, но очень скоро гости заперли туляков в их зоне, но пропустили первыми.. Мощный удар Сергея Ткачева, и мяч в девятке ворот нижнекамцев, 1:0.

Во втором тайме нижнекамцы продолжили активное наступление и добились своего. После идеального навеса Мераби Уридия головой вогнал мяч в ближний угол, 1:1. Но всего через полторы минуты «Арсенал» вновь вышел вперед, цели достиг дальний удар Кирилла Панченко, 2:1.

После девяти туров в активе нижнекамцев осталось 14 очков, пятое место. В следующем туре 18 сентября «Нефтехимик» примет на своем поле СКА-Хабаровск.

«Арсенал» (Тула) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (1:0)

Голы забили: Ткачев (28), Панченко (77) — Уридия (75)

«Нефтехимик»: Обухов, Ширяев, Калугин, Бердников, Котов, Галиулин (Янушковский, 88), Москвичев, Хубаев, Лайкин (Школик, 76), Барсов (Терещенко, 64), Уридия.