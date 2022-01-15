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Спорт
15 января 2022  21:09
Энже Габдуллина

Победителю премии «Манзара-2022» среди молодых борцов подарили барана

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Победителю премии «Манзара-2022» среди молодых борцов подарили барана
Фото: Энже Габдуллина

На прошедшей сегодня в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» спортивно-музыкальной премии «Манзара-2022» впервые был организован турнир среди молодежи. Призом для победителя в этой возрастной категории стал баран.

В весовой категории до 65 килограммов лучшим среди трех борцов стал Рафаэль Хасаншин из Альметьевского района. Второе место занял Булат Яруллин, третье — Азимзян Кутбутдинов.

Победителю ведущий — певец Ильяс Халиков вручил сертификат, позволяющий получить барана. «Даже на сабантуях очень трудно выиграть барана. Поэтому хотелось окрылить молодых ребят. Хотелось бы, чтобы такой приз всегда был символом татарской борьбы», — отметил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стал известен абсолютный победитель спортивно-музыкальной премии «Манзара-2022».

#спортивно-музыкальная премия манзара
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