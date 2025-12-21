news_header_top
Общество 21 декабря 2025 14:31

Победителю конкурса МЧС из Казани показали работу пожарных изнутри

МЧС России подвело итоги конкурса для подписчиков, которым предлагалось сделать креативный пост в Telegram, ВКонтакте или MAX с хэштегом #35летМЧС. Авторы самых интересных публикаций получили возможность заглянуть в пожарные части и увидеть работу спасателей изнутри.

Победитель Арман вместе с женой и дочерью посетил пожарно-спасательную часть № 7 Казани. Семья увидела пожарно-техническое вооружение и спецтехнику, а сам Арман примерил боевую одежду и дыхательный аппарат.

Он также прошел через теплодымокамеру и успешно нашел «пострадавшего» в условиях, максимально приближенных к реальным.

В Саратовской области в Главное управление МЧС России по региону пригласили семью Юлии. Гости познакомились с сотрудниками ведомства, а огнеборцы первой пожарно-спасательной части провели для них экскурсию.

Победителем стал и петербуржец Дмитрий, выигравший посещение пожарной части. Оказалось, что он сам служит в другом подразделении МЧС. Дмитрий обменялся опытом с коллегами и побывал в 14‑й пожарной части – историческом здании, которому почти сто лет.

