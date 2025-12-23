Победителями Всероссийской премии «Время молодых» стали два участника из РТ

В Национальном центре «Россия», в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети», состоялась церемония вручения наград Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», которая проводилась среди специалистов, лидеров молодежных объединений и бизнесменов, внесших значительный вклад в развитие молодежной политики в России. Об этом сообщает пресс-служба организатора мероприятия – Росмолодежи.

На мероприятии собрались 1 600 участников со всей страны, в том числе 14 из Татарстана, а также почетные гости – Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, Председатель Правления Движения Первых, Герой России, участник президентской программы «Время Героев» Артур Орлов и другие.

По итогам церемонии, 2 участника из Татарстана стали победителями в различных номинациях:

Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина – Номинация «Лучший молодежный совет компании». Соболев Михаил Владимирович – Номинация «Госстарт».

«Признание талантов наших ребят в разных номинациях показывает, что молодежь Татарстана активно участвует в социальном и управленческом развитии страны. Новый форумный сезон Росмолодежи откроет дополнительные возможности для самореализации и профессионального роста молодых людей», – поделился впечатлениями Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Кроме того, уже запущен новый форумный сезон Росмолодежи, сквозной главной темой которого станет единство народов России. Всего в линейку 2026 года вошли 27 форумов: из них 19 – всероссийских и 8 – окружных. На платформе ФГАИС «Молодежь России» уже открыта регистрация на всероссийские форумы: «Территория смыслов», «Юг молодой», Форум рабочей молодежи и другие

«Форумные кампании Росмолодежи остаются важным инструментом развития компетенций, обмена опытом и формирования профессиональных сообществ. Мы продолжим системную работу по сопровождению и поддержке молодых людей Татарстана на всех этапах их участия в федеральных и окружных форумах», – рассказал директор АНО «Татарстан – территория возможностей» Камолиддин Бобохонов.