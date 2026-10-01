Победителями всероссийского конкурса в области музыки стали 13 наставников из РТ

Тринадцать преподавателей из Татарстана стали победителями всероссийского конкурса Минкультуры России на присуждение премий лучшим преподавателям образовательных организаций в области музыкального искусства. Всего в 2026 году лауреатами конкурса стали 150 педагогов из 54 регионов страны, сообщает Министерство культуры Татарстана.

В этом году на конкурс поступило 614 заявок из 78 субъектов России. К участию допустили 514 кандидатов, в том числе 78 представителей вузов, 99 преподавателей училищ и 337 педагогов детских школ искусств.

В категории преподавателей детских школ искусств, детских музыкальных и хоровых школ победителями стали девять представителей Татарстана. Среди них Люция Акбулатова – преподаватель Детской музыкальной школы №13 Кировского района Казани, Лира Галиева – Азнакаевской детской школы искусств, Надежда Занозовская – Детской музыкальной школы №7 имени А.С. Ключарева Казани, Люция Кадырова – Заинской детской музыкальной школы, Ольга Киреева – Детской школы искусств Верхнеуслонского района.

Также в число победителей вошли Вероника Максимова, преподаватель Детской музыкальной школы №18 имени М. Музафарова Казани, Анвар Марин – Детской школы искусств №4 Советского района Казани, Татьяна Перелетова – Детской школы искусств имени Ф. Ахмадиева Рыбно-Слободского района и Ахмет Хисамов – Татарской детской музыкальной школы №32 имени Ильхама Шакирова Московского района Казани. Размер премии в этой категории составляет 500 тыс. рублей.

Премию в 1 млн рублей среди преподавателей профессиональных образовательных организаций получила Ксения Идиатуллина из Казанского музыкального колледжа имени И.В. Аухадеева.

Еще три представителя Татарстана стали победителями в категории преподавателей вузов. Премии по 1 млн рублей получат Алсу Еникеева и Рамиля Султанова из Казанского государственного института культуры, а также Михаил Нагорнов из Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова.