Победителями Школьной лиги Татарстана по тэг-регби стали две команды из Челнов

Сегодня на казанском стадионе «Тулпар» завершился четвертый сезон Республиканской школьной лиги по тэг-регби. Это разновидность бесконтактного регби для детей. Соревновались на «Тулпаре» мальчики и девочки 2013-2014 годов рождения.

Всего 32 команды из Алькеевского, Альметьевского, Арского, Балтасинского, Буинского, Елабужского, Зеленодольского, Арского, Лаишевского, Ленинигорского, Нижнекамского, Сабинского, Тюлячинского, Чистопольского районов, Казани и Набережных Челнов. Большинство команд выступало смешанным составом.

Сезон начали около 2 тыс. юных регбистов, включая тех, кто родился в 2015-2016 годах, из 14 районов республики.

Сильнейшими в обоих возрастных группах стали представители Набережных Челнов, из одной школы — СОШ № 37. Все призеры получили кубки, медали и дипломы. Призы — фигурки регбистов и рюкзак с регбийным мячом — им вручали игроки «Стрелы-Ак Барса» — нападающий Амин Байт Саид и защитник Олег Киносьян.

«Великолепный праздник, великолепная погода, конец учебного года, скоро каникулы. Полное удовольствие. Показалось, что родители больше переживали, чем сами регбисты. Настоящий семейный праздник. Пусть у вас всё получится!» — сказал заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев.

«Эта лига стала нашей большой гордостью, гордостью за наших детей. Школьная регбийная лига очень молода, всего четыре года существует, но так быстро набирает обороты. Есть кому подражать — „Стрела-Ак Барс“ выиграла Суперкубок России и лидирует в чемпионате страны. Есть к чему стремиться на их примере, можно расти. Алга!» — добавил заместитель министра спорта республики Ильдар Садриев.