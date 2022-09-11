Победителями «Национального конкурса» Казанского кинофестиваля стали сразу две работы

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Лучшими в номинации «Национальный конкурс» XVIII Казанского международного кинофестиваля мусульманского кино признаны две работы. Награды победителям на церемонии закрытия в КРК «Пирамида» вручила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Так, обладателем премии «Лучший национальный фильм» стала работа «Мы — дети 41-го года» Амира Галиаскарова, а кинолента «Посланник» Зуфара Хайруллина названа лучшим документальным национальным фильмом этого года.

«Самое большое достояние любого народа — это личности. И забота любого государства заключается в том, чтобы вовремя говорить этим людям спасибо. И я хочу поблагодарить всех причастных к этому проекту, — сказала при вручении награды Ирада Аюпова. — Самое главное, что дает фестиваль — это общение режиссеров. И мне кажется в этом году это общение состоялось».

Картина «Мы — дети 41-го года» снята по мотивам одноименной автобиографической повести лауреата Государственной премии ТАССР имени Габдуллы Тукая, ученого-литературоведа Мухаммета Магдеева. Сюжет повествует о жизни подростков, учащихся в педагогическом училище в годы Великой Отечественной войны. В картине нет боевых действий, фронта, военных операций. Зритель видит только тыл — одну татарскую деревню, жители которой стараются существовать, как привыкли, — работать, веселиться, учиться, любить и просто жить.

«Жизнь» же рассказывает историю молодого человека, который перенес в детстве заболевание и навсегда теряет зрение. Родители героя стали адаптировать его к новой жизни, что поможет ему в достижении истины.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино прошел при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».