Победителями квеста TATAR DOZOR-2021 стали комплекс «Адымнар» и гимназия № 15

В квесте TATAR DOZOR-2021 первое место присуждено полилингвальному комплексу «Адымнар — путь к знаниям и миру» и гимназии № 15. Игра прошла в Казани в минувшие выходные. В квесте приняли участие только школьники. Они выясняли, на каких языках в городе предоставляются сведения и услуги для потребителей.

Второе место заняла гимназия № 3, третье — гимназия № 12 и школа № 9. В номинации «Лучшая группа» победила гимназия № 27, «Самая творческая группа» — лицей № 159, «Самая зрелая группа» — школа № 15, «Самая целенаправленная группа» — школа № 54, в номинации «Самая старательная группа» — гимназия № 1.

Участники прошли по историческим местам Казани, выполнили творческие задания. В подготовке заданий для квеста в этом году приняли участие Национальная библиотека и Дом татарской книги.