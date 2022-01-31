Победителями Кубка мэра Казани по шахматам стали жители Нижнекамска, Петербурга и Казани

Жители Санкт-Петербурга, Казани и Нижнекамска стали победителями в различных категориях Кубка мэра Казани по шахматам. Призовой фонд соревнований в этом году составил 1 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта столицы Татарстана Альберт Салихов.

Докладчик отметил, что Кубок мэра Казани по шахматам стартовал в прошедшую пятницу и проходил на протяжении трех дней. В церемонии открытия турнира приняли участие как новички, так и настоящие легенды шахмат, в том числе и 16-кратный чемпион мира Анатолий Карпов.

«Лучшим среди именитых спортсменов и обладателем Кубка мэра Казани по шахматам стал чемпион Европы из Санкт-Петербурга Максим Матлаков. Среди юных шахматистов не было равных Роберту Сафину», — рассказал представитель исполкома.

Он добавил, что кульминационным моментом турнира стало 30 января, когда в ходе шахматного блица лучшим среди гроссмейстеров стал казанец Владислав Артемьев.

«А среди юных спортсменов победителем оказался Амир Закиров из Нижнекамска. Призовой фонд турнира составил 1 млн рублей», — заключил Альберт Салихов и отметил, что событие прошло при строгом соблюдении всех антиковидных мер.