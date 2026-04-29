Победителями конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!» стали 18 школьников и студентов

Подведены итоги пятого сезона конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!». В этом году проект вновь подтвердил свою роль площадки, которая помогает школьникам и студентам доступно рассказывать о науке. Победителями стали 18 участников, еще 36 получили статус призеров.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что конкурс формирует новое поколение популяризаторов науки, которые умеют говорить о сложных вещах простым языком. Он сообщил, что за пять сезонов участники отправили более 12 тысяч видеороликов, из них свыше 2 тысяч – только в юбилейном сезоне.

По его словам, особенно важно, что школьники не ограничиваются передачей фактов, а действительно увлекаются наукой. Он поздравил победителей и призеров и выразил уверенность, что интерес к научной сфере сохранится надолго, а государство продолжит создавать условия для развития молодых талантов в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Владимиром Путиным.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подчеркнул, что конкурс занимает важное место среди мероприятий Десятилетия науки и технологий. По его словам, участники со всей страны изучают актуальные научно-технологические темы и затем объясняют их своим сверстникам простым языком. Он добавил, что благодаря конкурсу интерес к науке среди школьников растет, и многие из них, вероятно, выберут научную карьеру.

В течение пяти месяцев, начиная с октября 2025 года, школьники публиковали видеоролики в шести тематических направлениях, связанных с партнерами проекта. Среди них – спутники и дроны, умные материалы для городов будущего, двигателестроение, проектирование устройств от идеи до чертежа, наука и история человека, а также объяснение искусственного интеллекта простым языком.

Партнерами конкурса выступили Геоскан, СИБУР, Объединенная двигателестроительная корпорация, движение детей и молодежи «Движение первых», редакция «Аванта» издательства АСТ и сервис Авито.

Сначала все работы проверял экспертный совет – он оценивал соответствие правилам, научную достоверность и креативность. По итогам был сформирован список из 162 полуфиналистов – по 27 человек в каждой номинации. Победителей определяло жюри, оценивая владение темой, оригинальность идеи, качество съемки и монтажа, а также подачу материала. В состав жюри вошли представители государства, научного сообщества и компаний-партнеров.

Руководитель практики по работе с молодыми специалистами СИБУРа Эрнест Хасаншин отметил, что конкурс помогает школьникам лучше понять свои интересы и может стать шагом к будущей профессии. Он также подчеркнул, что в проект активно вовлекаются родители, которые помогают с созданием роликов.

По его словам, компании интересны идеи участников, особенно в сфере новых и экологичных материалов, а часть проектов может быть полезна в реальной промышленности.

Победительница номинации «Инструкция по искусственному интеллекту, которую поймет каждый» Виктория Герелес из села Молчаново Амурской области рассказала, что была очень удивлена своей победой. Она участвовала во второй раз, в прошлом сезоне стала финалисткой. По ее словам, участие в конкурсе помогает ей развиваться, а в будущем она планирует стать инженером и создавать собственные проекты.

Победитель другой номинации, школьник из Перми Олег Маслов, впервые участвовал в конкурсе по совету наставника и победил в категории «Умные материалы в городах будущего». Он отметил, что решил попробовать себя из интереса и был рад результату. По его словам, конкурс стал для него стимулом продолжать развиваться в науке и медиа, а будущим участникам он посоветовал не бояться проб и ошибок.

Лучшим наставником сезона стал учитель литературы московской школы №1557 и куратор проекта «Медиакласс в московской школе» Федор Павлов. Он рассказал, что вместе с учениками впервые участвовал в конкурсе и активно работал над проектами в течение двух месяцев, обсуждая идеи и дорабатывая сценарии.

По его словам, школьники воспринимали участие как возможность получить новые знания и опыт, а также дополнительные баллы при поступлении. Он добавил, что победы учеников стали для него главным мотиватором в работе.

Московская школа №338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева была признана самой активной – ее ученики отправили на конкурс наибольшее количество работ. Директор школы Дмитрий Плужников отметил, что интерес к конкурсу связан с развитием предпрофессиональных классов и школьного медиацентра.

Он также напомнил, что в школе проводится научно-практическая конференция «Полет», в которой в этом году приняли участие более тысячи проектов. По его словам, это создает основу для еще более активного участия в конкурсе в будущем сезоне.

В конкурсе приняли участие 82 региона России. Лидерами по количеству присланных работ стали Москва, Ставропольский край, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

Торжественная церемония награждения победителей, наставников и лучших школ пройдет 28 мая на площадке Киностудии имени М. Горького. Там же соберутся организаторы, представители науки и бизнеса, чтобы подвести итоги сезона.