Победителями конкурса «Герой мультфильма» стали 20 юных жителей Татарстана

В День защиты детей в казанском центре «Союзмультпарк» состоялось награждение победителей детского конкурса рисунков «Герой мультфильма». В конкурсе участвовали более 200 работ из городов и районов Татарстана.

«Конкурс был объявлен в апреле на страницах журналов „Сабантуй“ и „Салават күпере“. Детям предложили прислать в редакцию свои рисунки с изображением любимых персонажей из мультфильмов студии „Союзмультфильм“. В конкурсе участвовали дети в двух возрастных категориях: до семи лет — их работы принимались в редакции журнала „Салават күпере“, и от семи до тринадцати лет — в журнале „Сабантуй“», — рассказала главный редактор обоих изданий Зиля Файзуллина.

Конкурс «Герой мультфильма» проводился с целью выявления и развития творческих способностей детей, создания условий для творческого развития, сохранения интереса к детским изданиям, ознакомления детей с мультфильмами производства студии «Союзмультфильм» и деятельностью центра «Союзмультпарк».

Жюри, в составе которого были художники и дизайнеры, отобрало 20 лучших работ, их авторы были приглашены в мультимедийный центр «Союзмультпарк» в Ак Барс Арене.

«Центр „Союзмультпарк“ — уникальная площадка для детей и взрослых в Казани, где каждый может получить новые навыки, по-новому взглянуть на знаменитые мультфильмы и полностью погрузиться в мир анимации и современных технологий», — отметила Зиля Файзуллина.

Победителями конкурса «Герой мультфильма» в младшей группе стали Айзиля Ханзярова (Зеленодольск), Реваль Чигашов (Казань), Филюза Гафиятуллина (Высокая Гора), Алсу Шангареева (Казань), Тансылу Халимова (Елабуга), Лейсян Якупова (Ютазы), Дария Мгеладзе (Высокая Гора), Язиля Галиева (Мензелинск), Данияр и Диляра Ханнановы (Челны), Зиннур Бадакшанов (Казань).

В старшей группе победили Егор Степанов (Казань), Зульфия Фаррахова (Мензелинск), Амир Музаффаров (Казань), Рифат Идиятуллин (Муслюмово), Милана Мингазова (Арск), Дильбар Сафина (Казань), Залина Мустафина (Казань), Нурислам Рахимов (Казань).

Организаторы конкурса: детские журналы на татарском языке «Салават күпере», «Сабантуй», а также мультимедийный развлекательный комплекс «Союзмультпарк» киностудии «Союзмультфильм».