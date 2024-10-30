Победителями конкурса «Большая перемена» стали 42 подростка из Татарстана

В Международном детском центре «Артек» объявили победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10-х классов. В числе лучших – 42 подростка из Татарстана, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе республиканского отделения «Движения первых».

«Такие конкурсы дают молодым людям возможность самореализоваться, проявить себя, а также познакомиться с сообществом ребят, готовых менять свой регион в лучшую сторону. В подобных конкурсах ежегодно участвует несколько миллионов подростков, которые могут выступить со своими социально значимыми инициативами на большую аудиторию, найти единомышленников и приступить к реализации проекта. Именно на таких площадках дети получают возможность поработать с наставником, сделать действительно классный качественный проект, который будет решать уже существующую проблему в масштабах региона или даже страны», – отметила в беседе с агентством председатель регионального Совета Первых, лауреат конкурса «Большая перемена» Лика Молдованова.

Победители среди школьников 10-х классов получили 1 млн рублей на саморазвитие и образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Призёры – по 200 тыс. рублей на образование. Приз для победителей среди ребят из 8-9-х классов составил 200 тыс. рублей, а призёры в этой возрастной категории получили по 100 тыс. рублей на образование. Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса, получили по 150 тыс. рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Педагоги-наставники призёров – по 50 тыс. рублей.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.