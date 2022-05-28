Победителями «Эковесны-2022» стали Казань, Апастовский и Альметьевский районы

Победителями республиканского конкурса «Эковесна-2022» среди муниципальных образований Татарстана стали Апастовский и Альметьевский районы, а также Казань. Об этом сегодня на совещании в Доме Правительства РТ объявил министр экологиии природных ресурсов республики Александр Шадриков.

«Определились наиболее активные районы в трех группах. Третье место среди муниципальных районов со статусом «поселок городского типа, районный центр, село» занял Высокогорский район. Второе место в данной категории получил Балтасинский район. Лучшими в группе стали представители Апастовского района», — сообщил глава Минэкологии РТ.

Среди муниципальных районов со статусом «город» третье место занял Кукморский. Второе место в этой же категории получил Мензелинский район.

Первое место досталось Альметьевскому району. В группе «городские округа» второе место заняли Набережные Челны. Лучшим по итогам конкурса признан город Казань.