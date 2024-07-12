Победителям Молодежного жилищного конкурса в РТ вручили сертификаты

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

49 татарстанцев стали победителями Молодежного жилищного конкурса в 2024 году. В казанском ЖК «Салават Купере» состоялась церемония вручения сертификатов, а также экскурсия по будущему жилью участников, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Как напомнил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, конкурс на предоставление льготного жилья проводится уже на протяжении 12 лет. Его участниками становятся молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет — активисты молодежной политики, которые трудятся в сфере, связанной с ней, в том числе участвуют в воспитании и образовании детей и подростков. В прошлом году для участия в конкурсе было подано 215 заявок, в результате победу одержали 49 человек из 29 районов и городов РТ.

«Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в республике создаются социальные меры поддержки для молодежи, чтобы они оставались на малой родине, заводили семьи, реализовали себя и трудились во благо республики и страны», — заявил Садыков.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Министр напомнил, что в правилах конкурса регулярно происходят изменения, направленные на его совершенствование. Так, теперь в нем могут участвовать не только представители молодежных организаций и студенты-активисты, но и специалисты по работе с молодежью на промышленных предприятиях и организациях, в том числе негосударственных, и ответственные по работе с молодежью в образовательных учреждениях.

На вопросы победителей ответил заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при Раисе РТ Булат Гилманов. Затем состоялась экскурсия по ЖК, и гости смогли посмотреть свои будущие квартиры.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

«В 2023 мы закрепили наш союз узами брака, теперь нас двое. Участие в молодежном жилищном конкурсе стало шансом приобрести собственное жилье на выгодных условиях. Так получилось, что именно в Год семьи мы стали победителями данной программы», — поделилась семья Галиевых.



Как отметила еще одна победительница, Аделина Хатмуллина, благодаря программе приобрести собственное жилье могут не только молодые семьи, но и активисты, вовлеченные в реализацию молодежной политики. Сама она более четырех лет была активистом в Лиге студентов РТ, сейчас трудится в Комитете по делам детей и молодежи Казани.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Также на площадке состоялась встреча с победителями конкурса прошлых лет.

«Возможность для молодых людей получить собственное жилье очень ценна. Приняв участие в данном конкурсе в 2022 году, уже в 2023 встала на учет в ГЖФ РТ, а сегодня являюсь обладателем собственной двухкомнатной квартиры в „Салават Купере“. Рада, что именно в нашей республике создано огромное количество конкурсов и грантов для молодежи. Это шанс для осуществления мечты, реализации многих планов и отличный старт во взрослой жизни», — обратилась к участникам мероприятия и.о. председателя Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Дилара Дамар.