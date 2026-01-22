Победителям литературного конкурса к 400-летию Челнов вручат денежные премии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Победителям литературного конкурса «И древний, и молодой, мой прекрасный город Набережные Челны!» вручат денежные призы. Об этом на пресс-конференции в мэрии Челнов сообщил руководитель управления культуры исполкома города Румиль Карамиев.

На конкурс, посвященный 400-летию Челнов и 50-летию выпуска первого грузового автомобиля «КАМАЗ», поступило 78 новых произведений, ранее нигде не публиковавшихся. Как отметил Карамиев, мероприятие призвано пробудить интерес к культурному, историческому и патриотическому наследию города, а также обратить внимание на выдающихся челнинцев, внесших вклад в его развитие.

Фото: nabchelny.ru

По словам руководителя, конкурс вызвал широкий отклик не только в Татарстане, но и в других регионах России. Свои работы прислали авторы из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Краснодарского края, Ростовской, Псковской и Саратовской областей.

Произведения будут оцениваться в двух номинациях – проза и поэзия. В прозе участники представили романы, повести и рассказы, в поэзии – поэмы и циклы стихотворений. Из 78 работ 44 написаны на русском языке, 34 – на татарском. В номинации «проза» жюри предстоит выбрать лучших из 28 работ, в «поэзии» – из 50.

Главное требование конкурса – произведения не должны были публиковаться ранее ни в печати, ни в интернете.

«Этот конкурс дал нам возможность собрать новые произведения, написанные к юбилею Челнов, отражающие историю города и его современность», – отметил Румиль Карамиев.

Фото: nabchelny.ru

Глава челнинского отделения Союза писателей Татарстана Факил Сафин сообщил, что в состав жюри вошли поэты, писатели, лауреаты престижных премий и доктора наук. Жюри возглавляет председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла.

По словам Сафина, одна из особенностей конкурса – анонимность участников: работы подаются под псевдонимами или цифрами, чтобы оценка была максимально объективной. В ближайшие дни жюри приступит к чтению произведений. Итоги планируется подвести до 26 февраля 2026 года.

Авторы лучших произведений на русском и татарском языках получат денежные премии. Также планируется издать сборник победивших работ.

Размеры премий по номинациям следующие:

Роман: I место – 300 тыс. рублей, II место – 200 тыс., III место – 100 тыс.

Повесть: I место – 200 тыс., II место – 100 тыс., III место – 50 тыс.

Рассказ: I место – 100 тыс., II место – 50 тыс., III место – 30 тыс.

Поэма: I место – 200 тыс., II место – 100 тыс., III место – 50 тыс.

Цикл стихов: I место – 150 тыс., II место – 100 тыс., III место – 50 тыс.

Гульназ Хабибуллина