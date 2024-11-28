Победителям конкурса «Многоликая Россия» показали этноспектакль в юрте

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 27 ноября, в рамках торжественного награждения победителей XV Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия» победителям представили спектакль «Зов предков. Мгновение Ашины».

Мероприятие прошло в туристической зоне «Юрта», расположенной на территории Старо-Татарской слободы Казани. Гостей ознакомили с предметами быта тюркских народов, провели экскурсию по юрте. Затем им показали этноспектакль, рассказывающий историю о правителе Тюркского каганата Ашине.

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С туристическим объектом «Юрта» победителей всероссийского конкурса ознакомил его руководитель Марат Рамазанов.

«Данный объект был создан с одной целью — рассказать об истории и культуре тюркских народов. Мы рады встречать вас у себя. Сегодня постарались вам показать, как жили наши древние предки. Этношоу переносит зрителей в глубины истории», — отметил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ашина — название рода, правившего в тюркских каганатах VI–VIII веков. Мнения исследователей по поводу происхождения этого названия разнятся: многие ученые считают его иранским (например, сакским), другие — монгольским или тунгусо-маньчжурским. По известному преданию, предок рода был воспитан волчицей.

Автор материала — Зульфия Шавалиева.