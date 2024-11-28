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Победителям конкурса «Многоликая Россия» показали этноспектакль в юрте
Сегодня, 27 ноября, в рамках торжественного награждения победителей XV Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия» победителям представили спектакль «Зов предков. Мгновение Ашины».
Мероприятие прошло в туристической зоне «Юрта», расположенной на территории Старо-Татарской слободы Казани. Гостей ознакомили с предметами быта тюркских народов, провели экскурсию по юрте. Затем им показали этноспектакль, рассказывающий историю о правителе Тюркского каганата Ашине.
С туристическим объектом «Юрта» победителей всероссийского конкурса ознакомил его руководитель Марат Рамазанов.
«Данный объект был создан с одной целью — рассказать об истории и культуре тюркских народов. Мы рады встречать вас у себя. Сегодня постарались вам показать, как жили наши древние предки. Этношоу переносит зрителей в глубины истории», — отметил он.
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