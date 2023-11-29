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Победителям и призерам олимпиады по родным языкам пообещали льготы при поступлении в КФУ
Учащиеся классов с 8-го по 11-й из Республики Татарстан могут проверить свои знания, приняв участие в III Федеральной олимпиаде школьников по родным языкам и литературе народов России. Для отличившихся одиннадцатиклассников предусмотрены льготы при поступлении в КФУ.
Мероприятие включено в перечень олимпиад Российского совета олимпиад школьников на 2023/24 учебный год (предмет «Педагогическое образование»), сообщают его организаторы.
Олимпиада проводится по родным языкам и литературе различных народов, живущих в России, в том числе и по татарскому языку.
Ставшие победителями и призерами олимпиады ученики 11-х классов, если они сдадут ЕГЭ по профильному предмету не менее чем на 75 баллов, получат особые права на прием в Казанский федеральный университет.
Речь идет в том числе о приеме без вступительных испытаний на 2024/25 учебный год на обучение по программам «Педагогическое образование» и «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».
Отборочный этап олимпиады проводится дистанционно до 9 января 2024 года. Подать заявку на участие и узнать подробности можно на сайте: malun.kpfu.ru/svosh.
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