Победителям фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» вручили стипендии Раиса РТ

Победителям XXIV Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык — 2024» торжественно вручили специальные госстипендии Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Церемония прошла в День защиты детей, 1 июня.

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, депутат Госдумы Фелерального Собрания РФ Татьяна Ларионова и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин поздравили ребят с заслуженной наградой, а также подчеркнули значимость роли родителей и педагогов в развитии талантов. Они отметили, что команды фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» внесли большой вклад в становление и дальнейшее продвижение юных дарований.

Среди сорока одного обладателя госстипендии коллективы, удостоенные Гран-При фестиваля: вокальный ансамбль «Фантазия» (руководитель - Шайхуллина Э. И., Азнакаево) и Студия современного эстрадного танца «Изумрудный город» (руководители - Калимуллин А. И. и Калимуллина Э.Р., Казань).

«Сегодня долгожданный момент в нашей жизни, к которому мы шли не один год. Участие в конкурсах «Созвездия-Йолдызлык» давало нам возможность идти вперед, совершенствоваться, становиться сильнее. Это как книга, в которой собрана история каждого номера, каждого выступления… Ребята, удостоенные в этом году Гран-При, участвуют в фестивале с 2007 года. Мы очень ими гордимся – они добились высоких результатов и в учебе, и в творчестве. Получение госстипендии – не только высокая оценка наших усилий, но и большой стимул для дальнейшего развития», - говорит руководитель Студии эстрадного танца «Изумрудный город», заслуженный работник культуры РТ, педагог высшей квалификационной категории Эльза Калимуллина.

Напомним, специальные госстипендии победителям фестиваля вручают с 2006-го. Церемония проходит каждый год, в 2024-м стала уже 19-й по счету. Их обладателями становятся артисты, завоевавшие Гран-При, а также занявшие первые места в номинациях «Вокальные ансамбли», «Вокал-соло», «Хореография», «Конферанс» во всех возрастных группах.

Кроме того, премии получают и педагоги, подготовившие лауреатов 1 степени.