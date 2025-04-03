Победителя «Танцев со звездами» арестовали по делу о мошенничестве

Октябрьский районный суд Иваново отправил под домашний арест учредителя компании «Интертехника» Алексея Леденева, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Фигурант дела, известный как российский дзюдоист и победитель шоу «Танцы со звездами» 2010 года, стал вторым задержанным в рамках расследования уголовного дела о хищении более 32 млн рублей у концерна «Калашников».

Согласно материалам дела, с октября 2023 года по ноябрь прошлого года Леднев вместе с техническим директором компании «Интертехника» Алексеем Мороховым организовал поставку бракованных деталей для нужд гособоронзаказа. Детали закупались в КНР по цене значительно ниже установленной договорами подряда, но их качество не соответствовало техническим требованиям. Более трети поставленных деталей были использованы в нарушение условий контрактов, что нанесло значительный ущерб оборонному предприятию.

Морохов ранее был отправлен в СИЗО, а Ледневу суд запретил покидать дом, общаться с третьими лицами, пользоваться интернетом и средствами связи без разрешения следователя.

Следствие установило, что обвиняемые завладели более 32 млн рублей. Судебное разбирательство продолжается.