Победительницы конкурса «Женщины за здоровое общество» смогут представить проекты на ПМЭФ

Жительниц Татарстана приглашают к участию во всероссийском конкурсе лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество». Победители смогут представить свои проекты на площадке ПМЭФ, сообщают организаторы.

Цель конкурса — выявление и оказание поддержки наиболее интересных проектов, инициатив и практик, направленных на сохранение здоровья и повышение качества жизни людей, популяризацию ценностей здорового образа жизни. Будут определены лучшие социальные проекты, которые можно будет масштабировать на различные российские регионы.

В 2023 году работы принимаются по следующим номинациям: «Технологии для здоровья», «Женское здоровье», «Материнство и детство», «Здоровый образ жизни», «Благополучие семьи», «Социальные проекты взаимопомощи в здравоохранении», «ЗОЖ-инфлюенсер», «Ментальное здоровье», «Продвижение инициатив по сохранению здоровья».

Для участия необходимо до 30 апреля зарегистрироваться на сайте и отправить заявку. Победителей и финалистов конкурса торжественно объявят накануне ПМЭФ, они смогут представить свои проекты на площадке форума в июне 2023 года, а также пройти образовательную программу профессиональной переподготовки «Лидерство в сфере общественного здоровья», получить информационное продвижение проектов в течение одного года и презентовать свои проекты на экономических форумах.