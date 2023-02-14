Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Победительницы конкурса «Женщины за здоровое общество» смогут представить проекты на ПМЭФ
Жительниц Татарстана приглашают к участию во всероссийском конкурсе лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество». Победители смогут представить свои проекты на площадке ПМЭФ, сообщают организаторы.
Цель конкурса — выявление и оказание поддержки наиболее интересных проектов, инициатив и практик, направленных на сохранение здоровья и повышение качества жизни людей, популяризацию ценностей здорового образа жизни. Будут определены лучшие социальные проекты, которые можно будет масштабировать на различные российские регионы.
В 2023 году работы принимаются по следующим номинациям: «Технологии для здоровья», «Женское здоровье», «Материнство и детство», «Здоровый образ жизни», «Благополучие семьи», «Социальные проекты взаимопомощи в здравоохранении», «ЗОЖ-инфлюенсер», «Ментальное здоровье», «Продвижение инициатив по сохранению здоровья».
Для участия необходимо до 30 апреля зарегистрироваться на сайте и отправить заявку. Победителей и финалистов конкурса торжественно объявят накануне ПМЭФ, они смогут представить свои проекты на площадке форума в июне 2023 года, а также пройти образовательную программу профессиональной переподготовки «Лидерство в сфере общественного здоровья», получить информационное продвижение проектов в течение одного года и презентовать свои проекты на экономических форумах.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»