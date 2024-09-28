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Победительницей конкурса «Миссис Европа» стала чемпионка Татарстана по танцам
Девушка из Казани Динара Саляхова стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Европа – 2024». Оценивали красоток в Болгарии, пишет ТАСС.
Саляхова — чемпионка РТ по спортивным-бальным танцам и мать двух сыновей. Помимо этого, девушка развивает свой бренд одежды для спорта.
По словам победительницы, представить Россию на международном конкурсе для нее стало большой честью. И она рада тому, что вернется на Родину с победой.
Конкурентками Саляховой стали участницы из Италии, Германии, Нидерландов, Португалии, Армении, Болгарии, Украины и других государств. Всего до финального этапа дошли 25 женщин в возрасте от 24 до 49 лет.
Девушке из столицы Татарстана также вручили призы в двух дополнительных номинациях – «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса».
Ранее, перед тем как пройти в финал европейского этапа, жительница Казани одержала победу на конкурсе «Миссис Россия мира».
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