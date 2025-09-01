Победительницам конкурса Miss Tourism Universe в Ливане предсказали большие контракты

Победительниц конкурса Miss Tourism Universe ждет множество солидных контрактов. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» победительница конкурса «Мисс Европа 2024», национальный директор России мировых конкурсов Роза Гадиева.

«Сама, как участница исторического конкурса, могу сказать, что не ожидала, что у меня будет такое количество контрактов после конкурса. Я даже не думала и не надеялась. В принципе, когда ты получаешь громкий титул, о котором говорят во всем мире, получаешь много контрактов от ювелирок, разных крупных компаний, производителей. У меня было головокружение, я даже на какой-то период брала стоп, было очень сложно. Когда ты нарасхват, хочешь тишины и нигде не появляться», – сказала она.

Гадиева пожелала участницам конкурса Miss Tourism Universe успеха и хорошего старта в модельной карьере.

На конкурсе Miss Tourism Universe в начале сентября в Ливане Татарстан представит уроженка Азнакаевского района Карина Абдуллина, а Россию – уроженка Вольска Саратовской области, выпускница КФУ Кристина Отекина. Конкурс направлен на популяризацию наций и регионов. Он проходит с 1 сентября по 12 сентября в Бейруте.