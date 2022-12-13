Победительница «Татар кызы»: Современная татарка — это не только лапша, эчпочмак и платок
Обладательницей Гран-при республиканского конкурса «Татар кызы-2022» стала представительница Актанышского района — журналист изданий «Татар-информ» и «Интертат» Энже Габдуллина. Она поделилась своим видением, какой должна быть современная татарская девушка.
«Близкие мне всегда говорили: “Конкурс как будто создан для тебя. Ты победишь!”»
Конкурс «Татар кызы» был сначала мечтой, а потом стал целью в жизни Энже Габдуллиной. Будучи первокурсницей в 2018 году, она стала всерьез задумываться об участии в проекте, пристально наблюдая за ним и его участницами.
Масла в огонь подливали друзья и близкие из Актанышского района, которые всегда подбадривали девушку: «“Конкурс как будто создан для тебя. Ты победишь!”, — говорили они мне», — делится Энже.
Принять участие в зональном этапе 22-летняя девушка решилась только в этом году. Она пошла на кастинг и оказалась в полуфинале.
«Полуфинал проходил в начале июня, я на всю жизнь запомню: у меня 3 июня был государственный экзамен. Я не смогла пойти на интеллектуальный тур. Организаторы выручили и разрешили пройти его на второй день. В такой суматохе это все было. Потом стали известны имена финалисток, и я оказалась в списке», — вспоминает девушка.
Выступлению в финале предшествовала интенсивная подготовка в течение двух недель. На музыкальной сцене в культурном центре «Чулпан» эксперты ставили хореографию, репетировали с девушками вокальные композиции.
«С утра и до двух ночи, а потом и до четырех утра мы просто жили в „Чулпане“ и прогоняли все номера. Упор был на хореографию. Также учились дефилировать, были уроки по сценической речи. Для интеллектуального тура я подготовила проект о своей соотечественнице из Актаныша — легкоатлетке Фирае Султановой-Ждановой. В кулинарном конкурсе мы прошли мастер-класс в „Туган Авылым“ по приготовлению губадии», — рассказала Энже.
«Самая красивая татарская девушка работает в нашей редакции»
На сцену 11 декабря вышли 11 девушек. Конкуренции между ними не было. Наоборот, участницы всегда стремились помочь друг другу. У одной из девушек страдала хореография, и все остальные показывали, как правильно делать движения. У Энже не было подходящих серег для выступления в финале — на выручку опять же пришла одна из участниц и поделилась своим украшением.
На сцене Энже очень волновалась, по ее словам, буквально тряслась, но в моральном плане была твердо готова к конкурсу — эта уверенность и дала ей все шансы завоевать победу.
Обладательнице короны вручили нагрудное украшение хасите, калфак и сертификат на 60 тыс. рублей. На вопрос, на что же Энже хочет потратить деньги, смеется: «Пока ни на что. Я просто люблю их собирать».
«Татар-информ» переживал за свою сотрудницу всей душой. Главный редактор татарской редакции Рамис Латыпов рассказывает, что все сотрудники ждали ее победы, но, конечно, до конца не знали, кто победитель.
«Когда объявили, я даже глазам своим не поверил. После ее победы мне коллега говорит: „А что тут удивительного? Кто, если не она? Победила красивая, талантливая татарская журналистка“. На самом деле так — она и смелая, и умелая, и умная, и старательная, и просто красавица. Мы рады, что самая красивая татарская девушка работает в нашей редакции. Я уверен, что наши журналисты победят еще во многих конкурсах и поднимут авторитет татарской журналистики на новый уровень», — говорит он.
После республиканского конкурса «Татар кызы» последует международный тур, Энже Габдуллина планирует принять в нем участие. Ей понравилось чувство эйфории от выхода на сцену.
«Короны „Татар кызы“ достойна многосторонняя воспитанная личность»
Девушка, которая достойна победы в конкурсе «Татар кызы», прежде всего, воспитанная разносторонняя личность, которая интересуется разными направлениями в жизни и не боится представить себя в обществе, уверена Энже Габдуллина.
«Есть стереотип, что татарские девушки должны уметь резать лапшу, готовить эчпочмаки и ходить в платке. Я не согласна с таким мнением. Проект создан для того, чтобы уйти от всех стереотипов, показать, что татарские девушки тоже могут быть современными, реализовать себя в карьере, семье, могут иметь свое мнение и не боятся высказывать его. Они классные! И, конечно, прежде всего, воспитанные», — пояснила обладательница Гран-при.
Воспитание, любовь к традициям, уважительное отношение к окружающим Энже получила в семье. Как она уточняет: в самой простой татарской семье. Ее малая Родина — село Такталачук. Маму зовут Нурзия — она трудится медсестрой в Актанышской больнице. Отец — Алмаз Габдуллин, плотник, строит дома. У нее есть старшая сестра Назлия — она учительница начальных классов, работает в Набережных Челнах.
«Я очень люблю свою деревню, вдали от нее начинаю скучать. Актаныш находится в 400 км от Казани. Не каждые выходные получается ездить. Максимум раз в месяц. Это мое место силы. Актанышский район называют самым татарским районом, здесь практически нет других национальностей, абсолютно все говорят на родном языке. Когда я приглашаю своих подруг, они удивляются: “У вас даже молодые парни говорят на татарском”. Я смеюсь: а на каком языке они должны говорить?»
Энже с отличием окончила школу, затем — с красным дипломом татарскую кафедру Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. В школьные годы успела попробовать себя в разных направлениях: окончила Школу искусств — отделение ИЗО и отделение по вокалу, занималась легкой атлетикой, была победительницей Республиканской олимпиады по татарской литературе, призером по другим олимпиадам. В этом году поступила в магистратуру.
«Энже — смелая девушка, и на это качество я сразу обратил внимание»
В «Татар-информ» Энже пришла работать в 2018 году — сразу со школьной скамьи. Девушка взялась за проблемные темы, много писала о деревне и ее жителях, любимой же темой, по ее признанию, стал спорт. На YouTube «Татар-информа» она ведет свой видеоблог про борьбу кореш, есть репортажи с соревнований, интервью с борцами, очерки, скоро выйдет портретный видеоблог.
«Мне нравится область спорта, борьбы. Это все татарское, национальное, наше, поэтому, наверное, меня это все притягивает. Также я люблю деревню: фермеры, коровы, козы — это тоже все мое», — улыбается журналистка.
Главный редактор татарской редакции «ТИ» Рамис Латыпов выделяет одно из главных качеств своей подопечной — смелость.
«Энже — смелая девушка, и на это качество я сразу обратил внимание. Она, будучи школьницей, участвовала в журналистском конкурсе на телевидении и взяла у меня интервью — у нее было свое видение и смелые вопросы. И когда она поступила на отделение журналистики КФУ, у нас проходила практику, в отличие от многих журналистов сразу же взялась на проблемные темы. Я считаю, что смелость — одно из очень необходимых качеств для журналиста, его невозможно прививать: это данность. Она пишет очень грамотно, за это, конечно, большое спасибо ее учителям — педагогам Такталачукской школы Актанышского района. И, конечно, большое спасибо ее родителям за воспитание такой дочери», – подчеркивает он.
Также у Энже есть материалы — расследования по поводу отсутствия дорог в районах. Было даже такое, что после выхода ее материала появилась новая дорога в Арском районе РТ.
«Конечно, я знаю все эти материалы, но когда читал, сам удивился — за сравнительно короткий период она где только не побывала и о чем только не написала, — говорит Рамис Латыпов. — Неспроста, наверное, она стала писать репортажи с татарской борьбы корэш. И, я считаю, хрупкая девушка многих положила на лопатки своими публикациями, поскольку Энже пишет о проблемных моментах во время спортивных состязаний. Очень удачные репортажи она писала про людей села — про комбайнеров, агрономов, это было не просто описание их работы, а скажу даже так — раскрытие философии этих людей. Публикации про сироту, которая осталась без квартиры, про село без дороги запомнились. Также она одной из первых писала про частичную мобилизацию, съездила к призванным, нашла людей, которые помогали мобилизованным. Пишет очень интересные репортажи и с концертов, и рецензии спектаклей».
В личной жизни у Энже тоже все хорошо. «Мое сердце занято», — признается она, но имя счастливчика не раскрывает.