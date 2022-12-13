Победительница «Татар кызы»: Современная татарка — это не только лапша, эчпочмак и платок

Принять участие в зональном этапе 22-летняя Энже Габдуллина решилась только в этом году. Она пошла на кастинг и оказалась в полуфинале

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Близкие мне всегда говорили: “Конкурс как будто создан для тебя. Ты победишь!”»

Конкурс «Татар кызы» был сначала мечтой, а потом стал целью в жизни Энже Габдуллиной. Будучи первокурсницей в 2018 году, она стала всерьез задумываться об участии в проекте, пристально наблюдая за ним и его участницами.

Масла в огонь подливали друзья и близкие из Актанышского района, которые всегда подбадривали девушку: «“Конкурс как будто создан для тебя. Ты победишь!”, — говорили они мне», — делится Энже.

Принять участие в зональном этапе 22-летняя девушка решилась только в этом году. Она пошла на кастинг и оказалась в полуфинале.

На музыкальной сцене в культурном центре «Чулпан» эксперты ставили хореографию, репетировали с девушками вокальные композиции Фото: из личного архива Энже Габдкллиной

«Полуфинал проходил в начале июня, я на всю жизнь запомню: у меня 3 июня был государственный экзамен. Я не смогла пойти на интеллектуальный тур. Организаторы выручили и разрешили пройти его на второй день. В такой суматохе это все было. Потом стали известны имена финалисток, и я оказалась в списке», — вспоминает девушка.

Выступлению в финале предшествовала интенсивная подготовка в течение двух недель Фото: из личного архива Энже Габдкллиной

Выступлению в финале предшествовала интенсивная подготовка в течение двух недель. На музыкальной сцене в культурном центре «Чулпан» эксперты ставили хореографию, репетировали с девушками вокальные композиции.

«С утра и до двух ночи, а потом и до четырех утра мы просто жили в „Чулпане“ и прогоняли все номера. Упор был на хореографию. Также учились дефилировать, были уроки по сценической речи. Для интеллектуального тура я подготовила проект о своей соотечественнице из Актаныша — легкоатлетке Фирае Султановой-Ждановой. В кулинарном конкурсе мы прошли мастер-класс в „Туган Авылым“ по приготовлению губадии», — рассказала Энже.

«Татар-информ» переживал за свою сотрудницу всей душой. Главный редактор татарской редакции Рамис Латыпов рассказывает, что все сотрудники ждали ее победы, но до конца не знали, кто победитель Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Самая красивая татарская девушка работает в нашей редакции»

На сцену 11 декабря вышли 11 девушек. Конкуренции между ними не было. Наоборот, участницы всегда стремились помочь друг другу. У одной из девушек страдала хореография, и все остальные показывали, как правильно делать движения. У Энже не было подходящих серег для выступления в финале — на выручку опять же пришла одна из участниц и поделилась своим украшением.

На сцене Энже очень волновалась, по ее словам, буквально тряслась, но в моральном плане была твердо готова к конкурсу — эта уверенность и дала ей все шансы завоевать победу.

Участницы всегда стремились помочь друг другу. У одной из девушек страдала хореография, и все остальные показывали, как правильно делать движения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обладательнице короны вручили нагрудное украшение хасите, калфак и сертификат на 60 тыс. рублей. На вопрос, на что же Энже хочет потратить деньги, смеется: «Пока ни на что. Я просто люблю их собирать».

«Татар-информ» переживал за свою сотрудницу всей душой. Главный редактор татарской редакции Рамис Латыпов рассказывает, что все сотрудники ждали ее победы, но, конечно, до конца не знали, кто победитель.

Обладательнице короны вручили нагрудное украшение хасите, калфак и сертификат на 60 тыс. рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда объявили, я даже глазам своим не поверил. После ее победы мне коллега говорит: „А что тут удивительного? Кто, если не она? Победила красивая, талантливая татарская журналистка“. На самом деле так — она и смелая, и умелая, и умная, и старательная, и просто красавица. Мы рады, что самая красивая татарская девушка работает в нашей редакции. Я уверен, что наши журналисты победят еще во многих конкурсах и поднимут авторитет татарской журналистики на новый уровень», — говорит он.

После республиканского конкурса «Татар кызы» последует международный тур, Энже Габдуллина планирует принять в нем участие. Ей понравилось чувство эйфории от выхода на сцену.

Воспитание, любовь к традициям, уважительное отношение к окружающим Энже получила в семье Фото: из личного архива Энже Габдкллиной

«Короны „Татар кызы“ достойна многосторонняя воспитанная личность»

Девушка, которая достойна победы в конкурсе «Татар кызы», прежде всего, воспитанная разносторонняя личность, которая интересуется разными направлениями в жизни и не боится представить себя в обществе, уверена Энже Габдуллина.

«Есть стереотип, что татарские девушки должны уметь резать лапшу, готовить эчпочмаки и ходить в платке. Я не согласна с таким мнением. Проект создан для того, чтобы уйти от всех стереотипов, показать, что татарские девушки тоже могут быть современными, реализовать себя в карьере, семье, могут иметь свое мнение и не боятся высказывать его. Они классные! И, конечно, прежде всего, воспитанные», — пояснила обладательница Гран-при.

Воспитание, любовь к традициям, уважительное отношение к окружающим Энже получила в семье. Как она уточняет: в самой простой татарской семье. Ее малая Родина — село Такталачук. Маму зовут Нурзия — она трудится медсестрой в Актанышской больнице. Отец — Алмаз Габдуллин, плотник, строит дома. У нее есть старшая сестра Назлия — она учительница начальных классов, работает в Набережных Челнах.

«Я очень люблю свою деревню, вдали от нее начинаю скучать. Актаныш находится в 400 км от Казани. Не каждые выходные получается ездить. Максимум раз в месяц. Это мое место силы. Актанышский район называют самым татарским районом, здесь практически нет других национальностей, абсолютно все говорят на родном языке. Когда я приглашаю своих подруг, они удивляются: “У вас даже молодые парни говорят на татарском”. Я смеюсь: а на каком языке они должны говорить?»

Энже с отличием окончила школу, затем — с красным дипломом татарскую кафедру Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. В школьные годы успела попробовать себя в разных направлениях: окончила Школу искусств — отделение ИЗО и отделение по вокалу, занималась легкой атлетикой, была победительницей Республиканской олимпиады по татарской литературе, призером по другим олимпиадам. В этом году поступила в магистратуру.

Девушка взялась за проблемные темы, много писала о деревне и ее жителях, любимой же темой, по ее признанию, стал спорт Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Энже — смелая девушка, и на это качество я сразу обратил внимание»

В «Татар-информ» Энже пришла работать в 2018 году — сразу со школьной скамьи. Девушка взялась за проблемные темы, много писала о деревне и ее жителях, любимой же темой, по ее признанию, стал спорт. На YouTube «Татар-информа» она ведет свой видеоблог про борьбу кореш, есть репортажи с соревнований, интервью с борцами, очерки, скоро выйдет портретный видеоблог.

«Мне нравится область спорта, борьбы. Это все татарское, национальное, наше, поэтому, наверное, меня это все притягивает. Также я люблю деревню: фермеры, коровы, козы — это тоже все мое», — улыбается журналистка.

Главный редактор татарской редакции «ТИ» Рамис Латыпов выделяет одно из главных качеств своей подопечной — смелость.

«Энже — смелая девушка, и на это качество я сразу обратил внимание. Она, будучи школьницей, участвовала в журналистском конкурсе на телевидении и взяла у меня интервью — у нее было свое видение и смелые вопросы. И когда она поступила на отделение журналистики КФУ, у нас проходила практику, в отличие от многих журналистов сразу же взялась на проблемные темы. Я считаю, что смелость — одно из очень необходимых качеств для журналиста, его невозможно прививать: это данность. Она пишет очень грамотно, за это, конечно, большое спасибо ее учителям — педагогам Такталачукской школы Актанышского района. И, конечно, большое спасибо ее родителям за воспитание такой дочери», – подчеркивает он.

Также у Энже есть материалы — расследования по поводу отсутствия дорог в районах. Было даже такое, что после выхода ее материала появилась новая дорога в Арском районе РТ.

«Конечно, я знаю все эти материалы, но когда читал, сам удивился — за сравнительно короткий период она где только не побывала и о чем только не написала, — говорит Рамис Латыпов. — Неспроста, наверное, она стала писать репортажи с татарской борьбы корэш. И, я считаю, хрупкая девушка многих положила на лопатки своими публикациями, поскольку Энже пишет о проблемных моментах во время спортивных состязаний. Очень удачные репортажи она писала про людей села — про комбайнеров, агрономов, это было не просто описание их работы, а скажу даже так — раскрытие философии этих людей. Публикации про сироту, которая осталась без квартиры, про село без дороги запомнились. Также она одной из первых писала про частичную мобилизацию, съездила к призванным, нашла людей, которые помогали мобилизованным. Пишет очень интересные репортажи и с концертов, и рецензии спектаклей».

В личной жизни у Энже тоже все хорошо. «Мое сердце занято», — признается она, но имя счастливчика не раскрывает.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Номинации, которые завоевали участницы республиканского конкурса «Татар кызы – 2022»

Обладательницей титула «Мисс Казань-2022» стала Зарина Аглиуллина из Казани.

«Самая умелая девушка» — Регина Шайгарданова (Муслюмовский район)

«Самая нежная девушка» — Язгуль Миннуллина (Казань)

«Самая интеллигентная девушка» — Зиля Мингазова (Верхнеуслонский район)

«Самая старательная» — Язиля Аглиуллина (Муслюмовский район)

«Самая загадочная девушка» — Рамиля Шамсумухаметова (Набережные Челны)

«Самая милая девушка» — Камиля Сунгатова (Лаишевский район)

«Самая милая девушка» — Айгуль Шакирова (Рыбно-Слободский район)

«Самая смелая девушка» — Сирина Насибуллина (Зеленодольский район)

«Самая целеустремленная девушка» — Гулия Хакимова (Атнинский район)

«Самая мудрая девушка» — Зарина Аглиуллина (Казань)

«Самая музыкальная девушка» — Энже Габдуллина (Актанышский район)