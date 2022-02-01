«Мисс Татарстан» и «Мисс Казань» рассказали, какие подарки получили после победы

Обладательницы титулов «Мисс Татарстан 2022» и «Мисс Казань 2022» на пресс-конференции с журналистами рассказали, какие подарки они получили после победы.

«Мисс Татарстан 2022» Анне Артамоновой вручили шубу, золотые часы, подвеску с гравировкой «Мисс Татарстан», сертификаты, путевку за границу и абонемент в фитнес-зал.

«Мисс Казань 2022» Ралина Ахмадуллина получила абонемент в фитнес-зал, картину от ректора Казанского архитектурно-строительного университета и сертификат на продвижение своего бренда. Минмолодежи передало ее спортивный костюм и сертификат на фотосъемку, а также золотой кулон и очень много косметики.

Обе девушки поблагодарили за подарки, а также рассказали, что победить им помогли группа поддержки и мамы.

По словам заслуженного работника культуры РТ, ведущего, президента арт-резиденции Константина Хабенского «АртХаб» Михаила Волконадского, в финал прошли 30 девушек, а также две запасные конкурсантки — на случай болезни одной из участниц.

«30 девушек выходят на сцену, далее остается топ-10, их уже награждают главными номинациями», — отметил спикер.