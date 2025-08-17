Победительница «Курше фест» провела в Царево арбузную вечеринку

Жители жилого комплекса «Царево» Пестречинского района Татарстана устроили яркий праздник – арбузную вечеринку. Главными гостями стали дети, чей день рождения приходится на лето.

Инициатором стала активная жительница Юлия Кмин, победитель республиканского конкурса дворовых игр «Курше фест».

Мальчишки и девчонки не только угощались сочными арбузами, но и участвовали в веселых подвижных играх на «арбузную» тему. Аниматоры в ярких костюмах старались подарить детям радость и хорошее настроение. Главным ведущим вечера стал обаятельный Арбуз-Карабуз – образ, который придумала сама Юлия.

«Прочитав условия, я поняла, что это прямо наше, словно конкурс создан специально для нас, – пояснила победительница. – Благодаря «Курше фесту» и случился этот замечательный праздник. «Арбузная вечеринка» стала подарком всем детишкам, родившимся летом и часто остающимся без «караваев» в саду или школе».

Этот праздник – лишь часть проекта Юлии Кмин. Ранее она уже провела для соседей несколько благотворительных мероприятий, а впереди у нее новые планы: 30 августа состоится праздник к 11-летию жилого комплекса, а 6 сентября – творческая встреча для любителей изобразительного искусства.

На грант в 200 тыс. рублей, полученный в рамках конкурса, Юлия приобрела мольберты, краски, кисти и, самое важное, комплект аппаратуры, который уже использовали на первой вечеринке.

«Я родилась в Петропавловске-Камчатском, в краю вулканов, поэтому энергия во мне пышет, ее нужно куда-то девать!» – со смехом объяснила свою мотивацию Юлия.

По образованию она педагог, а в свободное время занимается детской анимацией и шитьем. В организации праздников ее активно поддерживает вся семья.

«Счастье переполняет, когда вокруг счастливые люди, когда они уходят с праздника довольными – это дорогого стоит», – подчеркнула Юлия Кмин.

В дальнейшем она планирует продолжать проводить благотворительные мероприятия. По ее словам, в «Царево» очень нужен собственный Дом культуры, а пока его нет, роль центра притяжения выполняют такие яркие встречи, организованные инициативными жителями.

Республиканский конкурс «Курше фест» прошел при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и стал частью программы «Лето в Татарстане».

Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.