Победительница конкурса «Знай наших» на «Авторадио» представила свой проект Путину

Победительница конкурса «Знай наших» на «Авторадио» (радиостанция в составе ГПМ Радио принадлежит «Газпром-Медиа Холдингу») представила свой бизнес-проект Президенту России Владимиру Путину на форуме «Сильные идеи для нового времени». В рамках сотрудничества с организаторами форума — фондом «Росконгресс» и Агентством стратегических инициатив — «Газпром-Медиа Холдинг» выступает генеральным информационным партнером мероприятия, в том числе оказывая медиаподдержку российским предпринимателям.

Победителем конкурса «Знай наших», проходившем на «Авторадио», стала предприниматель Ольга Коваленко из Ростова-на-Дону. На форуме «Сильные идеи для нового времени» она рассказала президенту России о своем бренде одежды DNK и поделилась с главой государства планами по развитию своего дела. В студии «Авторадио» предпринимателю будет вручен денежный приз — 1 000 000 рублей.

Бренд DNK одним из первых перешел на экоматериалы. Отдельным направлением компании является производство детской одежды. Кроме того, бренд организует школу DNK — курсы для ребят, заинтересованных в блогинге и моделинге, а также для их родителей.

«Уверена, синергия усилий государства, бизнеса и медиа способна менять мир и жизнь в нашей стране к лучшему. Яркие примеры такого взаимодействия — форум „Сильные идеи для нового времени“ и конкурс „Знай наших“. Сегодня значим и важен вклад каждого россиянина, и, конечно, молодых творческих предпринимателей, чьи инициативы укрепляют промышленный, интеллектуальный и технологический потенциал страны. А благодаря медиаресурсам „Газпром-Медиа Холдинга“ о талантливых профессионалах узнает многомиллионная аудитория, — подчеркнула заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева. — Хочу поблагодарить всех авторов идей за профессионализм, креативность и любовь к своему делу».

«Мы считаем наш проект „Знай наших“ суперуспешным. И дело не только в том, что победители получат финансовую поддержку от государства. Людям важно не просто заявить о себе и начать свое дело, нужно точно знать, что их инициатива интересна и полезна соотечественникам. Нужны силы и вдохновение, чтобы идти вперед. Представьте, каким сверхценным стимулом для победителя конкурса стала презентация своего проекта на форуме „Сильные идеи для нового времени“ и личная встреча с Президентом. Ощутить, что твой вклад важен и значим для страны, что и ты способен менять мир — вот главный посыл нашего проекта», — сказал генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

Проект «Знай наших» на «Авторадио» организован при содействии фонда «Росконгресс» и Агентства стратегических инициатив. За время проведения конкурса радиостанция получила свыше 500 видеозаявок как от начинающих, так и от состоявшихся предпринимателей. На победу претендовали разнообразные проекты, среди которых были производители адаптивной мебели, проекты по очистке водоемов, уникальные экофермы и центры творчества.

«Газпром-Медиа Холдинг» — крупнейший медиахолдинг в России. Управляет восемью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, «Пятница!», ТВ-3, ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! Страна», «Суббота!»), производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа») и спортивных каналов ГПМ Матч, а также оператором спутникового и цифрового ТВ НТВ-ПЛЮС.

Фабрика контента «Газпром-Медиа Холдинга» включает студии Comedy Club Production, Good Story Media, 1-2-3 Production, «Киностудия КИТ», продюсерский центр «Ножи», «Студия Пятница!», комплекс по съемкам спортивных событий «Матч» и анимационную компанию «ЯРКО». На рынке кинодистрибуции работают компании «Централ Партнершип» и «Белые ночи».

В цифровой среде холдинг управляет онлайн-кинотеатром Premier, видеохостингом Rutube, приложением коротких вертикальных видео Yappy, ведущим онлайн-телегидом рунета «Вокруг ТВ» и другими сервисами. Кроме того, в холдинг входит компания «Квант», которая работает в сфере рекламных технологий (AdTech).

В портфель «Газпром-Медиа Холдинга» входят девять радиостанций («Авторадио», Радио Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Детское радио, «Радио «Зенит»), портал 101.ru, издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс».

На рекламном рынке «Газпром-Медиа Холдинг» представлен сейлз-хаусом «Газпром-Медиа», который развивает экосистему рекламных продуктов и инструментов на эксклюзивной основе, а также коммуникационным агентством «Аура».

На рынке инфлюенс-маркетинга и в блогосфере холдинг представлен крупнейшим в России блогерским агентством и продюсерским центром «Инсайт Люди».

Реклама. ООО «ГПМ Радио».