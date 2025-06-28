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На главную ТИ-Спорт 28 июня 2025 15:34

Победительница чемпионата России по велогонкам в Казани: «Я этого не планировала»

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Победительница чемпионата России по велогонкам в Казани: «Я этого не планировала»

Победительница групповых гонок 33-го чемпионата России по шоссейным велогонкам, которые проходят в Казани, Анастасия Самсонова заявила, что оказалась удивлена своей победой и не планировала ее.

«Групповая гонка была очень неоднозначной. Сначала был достаточно высокий темп, все дергались, пытались отъезжать. Даже были отрывы, которые мы нагоняли в течение всей гонки. Удалось отъехать за 5-6 кругов до финиша. Если честно, особо не планировалось такое. Я особо не настраивалась на эту гонку, потому что в прошлом году я была четвертая. Я на любую гонку выходу с таким настроем «как пройдет – так пройдет», ничего от себя не жду. И когда получается, очень этому рада. Так получается, что люди в меня верят больше, чем я сама в себя. Хочу сказать за это спасибо всем, кто в меня верит», - рассказывала Самсонова.

Напомним, чемпионат России проходит в Казани с 25 июля и завершится завтра, 29 июля групповой гонкой среди мужчин.

#велоспорт #Казань
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