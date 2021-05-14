Конкурсанты, одержавшие победу в молодежном жилищном конкурсе, смогут выбрать район Татарстана, в котором им будет предоставлена соципотека. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщили победители предыдущего конкурса.
«Мы заключаем договор с Госжилфондом, и нам выдают доступ к личному кабинету, в котором мы можем просматривать, какие есть дома, квартиры в них, сколько комнат и метров», — рассказал победитель конкурса в 2020 году Роберт Хисамов.
Так, в Казани квартиры будут предоставляться в жилищном комплексе «Салават Купере». Помимо этого, победитель может выбрать жилье в Набережных Челнах и 12 других районах Татарстана, где Государственный жилищный фонд при Президенте РТ возводит свои объекты.
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Победители жилищного конкурса РТ смогут выбрать, где купить жилье по соципотеке
Конкурсанты, одержавшие победу в молодежном жилищном конкурсе, смогут выбрать район Татарстана, в котором им будет предоставлена соципотека. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщили победители предыдущего конкурса.
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