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Победители юбилейного сезона «Театрального Приволжья» будут названы 27 марта
Победителей V юбилейного сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» назовут во Всемирный день театра — 27 марта. Церемония пройдет в режиме онлайн-трансляции с подключением 14 регионов ПФО, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Татарстан представят детская татарская театральная студия «Без» творческого объединения «Апуш» со спектаклем «Кечтүк» («Малявка») (номинация «Детские театральные коллективы и студии») и творческая инклюзивная студия для взрослых «Э — моция» с инклюзивным спектаклем «НормальНо» (номинация «Молодежные театральные коллективы и студии»).
В финале участвуют 28 спектаклей из всех субъектов ПФО — по одному лучшему спектаклю в молодежной и детской номинациях.
«Театральное Приволжье» — общественный проект федерального округа, который способствует росту интереса к театральному искусству и развитию творческого потенциала. Проект реализуется по инициативе полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова. Ежегодно в фестивале принимают участие около 400 театральных коллективов и 6 тыс. актеров.
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