Победители X конкурса «Школьный экопатруль» получили телескопы и фотоаппараты

Награждение победителей X республиканского конкурса «Школьный экопатруль» прошло сегодня в Казани в театре кукол «Экият». Финалистов поздравил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Сегодня мы подводим итоги за 10 лет. Экопросвещение играет знаковую роль, мы работаем с детьми из детских садов, школ, студентами. Мы говорим о комплексном решении в целом в отрасли экологии. За десять лет на конкурс подано более 51 тыс. заявок. Это огромный труд школьников, большой вклад в сохранение экологии», - сообщил Шадриков журналистам перед началом церемонии награждения.

Министр поблагодарил педагогов и родителей за то, что они прививают детям любовь к экологии со школьной парты.

«Самое главное, что те, кто занимается экологией, добрее к другим людям. Им небезразлична судьба окружающей среды. Ребята нам помогают, ну а мы как надзорное ведомство выезжаем и наводим порядок», - подчеркнул Шадриков.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Конкурс «Школьный экопатруль» проводится в республике с 2014 года. За этот учебный год в оргкомитет поступило более 3 тыс. заявок. Для участия школьникам нужно было скачать мобильное приложение, пройти регистрацию и периодически направлять фото- и видеосообщения с обнаруженными свалками. Экологи принимали надзорные меры, а ребятам за каждое нарушение начислялись баллы.

«Сегодня мы награждаем самых достойных и говорим им слова благодарности не только от министерства, но и от жителей республики», - добавил Шадриков.

На юбилейной торжественной церемонии призы и дипломы вручили по четырем номинациям: «Самый активный школьник», «Самый активный класс», «Самая активная школа», «Лучший муниципальный район/городской округ».

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Почему я здесь? Почему я считаю, что это важно? Любимыми передачами у меня в детстве были «В мире животных» Николая Дроздова, «Диалоги о животных» с Иваном Затевахиным и Жака-Ива Кусто «Одиссея». Я уверен, что «Экопатруль» - один из способов патриотического воспитания», - сказал, обращаясь к ребятам, Герой Российской Федерации, депутат Госсовета РТ седьмого созыва Расим Баксиков.

Он также заметил, «что нужно ухаживать за своей Родиной», и «чисто там, где не сорят».

Как уточнили в Минэкологии РТ, лучшие школы получили в награду телескопы, классы – фотоаппараты, а победители в личных номинациях – телефоны, смарт-часы и планшеты. Общий призовой фонд конкурса составил более 1,4 млн рублей.

Конкурс проводится в поддержку национального проекта «Экология». В этом году приложение конкурса «Школьный экопатруль» интегрировано в мультисервис «Я школьник», что открыло перед пользователями новые возможности. На церемонии награждения были также объявлены имена победителей акции по сбору батареек за прошлый год.

В 2023 году удалось собрать 51 тону батареек, а всего с 2019 года собрано 166 тонн аккумуляторов, которые переданы на утилизацию. Сегодня ребята получили в награду телефоны, планшеты и колонки «Алиса».