Победители ведущих фестивальных движений РТ завершили гастроли в Буинске

Подошел к концу первый гастрольный тур по городам Татарстана, объединивший победителей и лауреатов фестивалей «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время — Безнең заман». Концерт прошел в формате open air.

«Хочется выразить слова благодарности организаторам этого проекта и Президенту РТ Рустаму Минниханову. Особенно приятно, что такой масштабный проект завершился здесь, в Буинске. Для нас большая честь принимать молодых талантливых людей у нас», — отметил глава Буинского муниципального района Ранис Камартдинов.

За гастрольные дни концерты «Созвездия» прошли на 19 площадках разных муниципальных образований, в том числе четыре гала-концерта отгремели в крупных городах республики.

Юные дарования впервые добрались и до отдаленных районов Татарстана, таких как Ютазинское и Агрызское муниципальные образования.

На каждом новом месте программы были отличны, но все они представили многообразие культур народов, населяющих республику. На концертах его демонстрировали около 250 воспитанников фестивальных движений.

К их выступлениям в разные дни присоединялись студенты и выпускники ГИТИСа, Казанской государственной консерватории, музыкального и театрального училищ Казани.

«Я считаю, что этот тур — уникальное явление. Жители даже самых отдаленных районов республики смогли увидеть огромное количество многообразных номеров, исполняемых на профессиональном уровне! Я не обману, если назову наших воспитанников золотым фондом нашей республики», — заявила народная артистка России и Татарстана, профессор Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина.

Концерты прошли при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. Гастрольный тур был посвящен Году родных языков и народного единства.