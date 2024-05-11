«Победители»: в Елабуге открылась выставка художника-фронтовика с портретами ветеранов

В библиотеке Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника открылась выставка «Победители», на которой представлены портреты участников Великой Отечественной войны из Республики Татарстан. Автор работ — художник-портретист, книжный график, фронтовик Хайдар Сайбаталов (1923–2018).

Вдова художника Ифира Сайбаталова присутствовала на открытии экспозиции, она рассказала присутствующим историю своей семьи. Она поведала о муже, который написал за свою жизнь более 5 тыс. портретов, а также о том, как они впервые приехали в Казань в 2003 году и решили внести свой вклад в увековечивание памяти ветеранов войны Татарстана.

За время работы в Казани было создано 110 портретов, которые супруги Сайбаталовы подарили к 1000-летию Казани Музею изобразительных искусств РТ. Татарстан им настолько понравился, что в 2011 году они переехали в Высокогорский район.

На выставке представлено 18 графических работ, на которых запечатлены Михаил Девятаев, Татьяна Емелина, Равиль Гильфанов, Файзрахман Юнусов и другие. Практически все они написаны с натуры.

Как рассказала Ифира Сайбаталова, все ветераны приезжали к ним домой каждый день в 10 часов и не просто позировали, а рассказывали о себе и о тяжелых годах войны.

В планах у музея-заповедника — оцифровать все работы Хайдара Сайбаталова, которые сегодня хранятся в доме у его супруги.

«Работа с вдовой художника Ифирой Закариевной только началась, в ближайшем будущем у музея-заповедника запланирована поездка к ней. Наша заведующая Музеем современного этноискусства отправится к ней на пару дней с фотографом, с которым мы заключили договор на данную работу. Будет происходить оцифровка всех портретов, которые написал художник Хайдар Сайбаталов. Оцифровка будет проходить для составления каталога к восьмидесятилетию Победы на следующий год», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь ЕГМЗ Оксана Есипова.

«Мы по линии Общероссийского народного фронта взялись за это дело, и берем на себя такую честь и обязанность оцифровать архив, который находится у вдовы, для дальнейшего составления каталога работ художника. Возможно, что к восьмидесятилетию Победы в Елабуге откроется еще раз выставка портретов, но уже в большем масштабе», — пояснила собеседница агентства.