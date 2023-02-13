Победители телеконкурса тюркской истории «Тархан» будут приняты на бюджет ИМО КФУ

В Национальной библиотеке РТ всю минувшую неделю проходили съемки второго сезона телеконкурса по истории тюркских народов «Тархан». В пяти раундах одной восьмой финала участвовали 40 старшеклассников из 16 районов Татарстана, а также школьник из Башкортостана. Ученики состязаются за право быть зачисленными на бюджетные места Института международных отношений Казанского федерального университета.

«Телеконкурс „Тархан” набирает популярность и известность. Если в прошлом году все заявки были только от школьников из Татарстана, то в этом году в числе 150 заявившихся также учащиеся из Донецкой республики, Якутии и Башкирии. Парень из Башкирии как раз участвовал в одной восьмой финала и прошел в одну четвертую — приедет во второй раз в Казань. И у него, кстати, высокие шансы. У самих организаторов есть заинтересованность, чтобы „Тархан” стал массовым движением. Хочется, ребята из других регионов знали о конкурсе и тоже приезжали участвовать. Отрадно, что уже на второй год существования проекта интерес к нему повышенный», — рассказала «Татар-информу» член жюри телепроекта Екатерина Косурова.

Принцип «Тархана» схож с известной телевикториной федерального ТВ «Умники и умницы». Конкурсанты отвечают на вопросы, стоя около специальных тумб, а жюри оценивает их ответы, давая дополнительные баллы за их глубину.

«Большой спектр общих вопросов по Волжской Булгарии и Поволжью в целом, но есть и вопросы более сложные для учеников, потому что материал им необходимо знать точно, а объемы колоссальные. На одной восьмой финала темой были древние века, к которым ребята готовились, в том числе по летописям и курсу лекций заведующего кафедрой. Одна четвертая будет проходить по книге Каюма Насыри „Поверья и обряды казанских татар”, в полуфинале тема — Екатерина II и Петр I», — пояснила Косурова.

Согласно условиям конкурса, жюри в финале предстоит выбрать из шести ребят одного победителя и двух призеров. Именно они получат право на бесплатной основе поступить в Институт международных отношений КФУ на профиль «История тюркских народов». В прошлом году третье место разделили два участника — приглашение стать студентами КФУ получили сразу четверо ребят. Однако никто из них пока такой возможностью не воспользовался — все четверо лидеров первого сезона «Тархана» были на тот момент 10-классниками. Воспользоваться правом на зачисление в вуз они смогут в этом году, по окончании 11-го класса.

«Один из призеров прошлого сезона, парень из Зеленодольска, потом после „Тархана” участвовал в „Умниках и умницах” в Москве. Все эти ребята — потенциальные тюркологи, тем более что это направление сейчас активно развивается в связи со всеми геополитическими событиями», — акцентировала собеседница агентства.

Четвертьфиналы телеконкурса также будут снимать в Национальной библиотеке РТ, они состоятся 27 и 28 февраля. Уже в феврале ТНВ начнет трансляцию интеллектуального шоу. Имена победителей второго сезона станут известны, как планируется, в марте.