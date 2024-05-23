Победители «Театрального Приволжья» представят спектакли в Казани

Победители V сезона фестиваля «Театральное Приволжье» представят эскизы будущих спектаклей в Казани. Это стало возможным благодаря восьмидневному фестивалю-лаборатории «ГИТИСфест.Театральное Приволжье». Он пройдет в формате поездки на теплоходе, сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

Напомним, что среди победителей этого сезона оказалась детская татарская театральная студия «Без» творческого объединения «Апуш». Спектакль «Кечтүк» («Малявка») занял второе место конкурса.

Фестиваль-лаборатория будет проводиться с 27 мая по 3 июня в формате образовательной поездки. С ребятами будут заниматься педагоги и выпускники-режиссеры Российского института театрального искусства — ГИТИС. Также к путешествию, которое охватит все города — участники «Театрального Приволжья», присоединятся актеры театров и студенты театральных учреждений из 14 регионов Приволжского федерального округа. Под руководством режиссеров-выпускников ГИТИСа будут подготовлены эскизы будущих спектаклей. Затем их представят жителям Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани, Ульяновска, Самары и Саратова.

В Казани теплоход остановится 28 мая. Показы эскизов пройдут с 09:00 до 14:00 в Культурном центре имени А.С.Пушкина.

«Нам хочется встретить и подружить театральное искусство и новые образовательные практики, объединяя художников и театроведов, студентов-режиссёров и режиссёров-выпускников ГИТИСа с профессиональными артистами, давно оставившими студенческую скамью, кроме того, с нами вместе — выпускники актёрских факультетов и победители Фестиваля „Театральное Приволжье“, участники детских и юношеских коллективов. Такою пёстрой командой можно свернуть любые горы», — заявил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» реализуется по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.