Победители «Студенческого стартапа» из Татарстана получили гранты более чем на 1 млрд рублей

С момента запуска Всероссийского конкурса «Студенческий стартап» в 2022 году представители Татарстана получили в общей сложности 1032 гранта размером 1 млн рублей каждый. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Конкурс «Студенческий стартап» представляет собой федеральную программу Фонда содействия инновациям, направленную на финансовую поддержку бизнес-проектов студентов вузов. Для победителей предусмотрен грант в размере 1 млн рублей на создание новых товаров, изделий, технологий или услуг на основе собственных научно-технических и научно-исследовательских идей.

Инициатива – один из инструментов запущенной Минобрнауки РФ «Платформы университетского технологического предпринимательства», которая входит в федеральный проект «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

С 2022 года Татарстан активно участвует в «Студенческом стартапе» и традиционно входит в тройку лидеров по количеству заявителей и победителей конкурсов ФСИ. В текущем году в рамках седьмой очереди конкурса республика заняла первое место среди регионов по количеству поданных заявок.

Компании, созданные в рамках конкурса «Студенческий стартап», закреплены в структуре «вуз – профильное министерство – предприятие», в которых задействованы 18 вузов, 14 министерств, более 90 промышленных предприятий и организаций.

В Минэкономики РТ также напомнили, что на платформе Казанского федерального университета в партнерстве с ПАО «КАМАЗ» и Инвестиционно-венчурным фондом РТ создана стартап-студия в области машиностроения. За три года на реализацию проекта выделено 900 млн рублей. Инициатива нацелена на формирование предпринимательских навыков и компетенций как у студентов, так и у преподавателей.

Кроме того, ИВФ Татарстана выиграл грант в рамках программы создания компаний по инвестированию в малый бизнес (КИМБ), ориентированных на поддержку университетских стартапов. Общий объем финансирования КИМБ – 400 млн рублей в год. Половина средств поступает из федерального бюджета, половина – из республиканского. Программа действует до 2028 года с возможностью продления до 2030-го.

При содействии Минэкономики РТ и подведомственного ему Фонда поддержки предпринимательства РТ предоставляется комплекс мер поддержки для студенческих стартапов. Также подведомственным ведомству Центр научно-технической информации РТ оказывает услуги по патентным поиску и исследованиям, помогает в формировании заявки и регистрации результатов интеллектуальной деятельности.

Наряду с этим начинающие предприниматели (студенческие стартапы) на базе Центра кластерного развития РТ могут участвовать в программе комплексного сопровождения и поддержки проектов развития субъектов малого и среднего бизнеса.