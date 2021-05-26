Победители «Созвездия-Йолдызлык» выступят с бесплатным концертом в казанском цирке

1 июня, в День защиты детей, в казанском государственном цирке состоится бесплатный концерт лауреатов и победителей XXI ежегодного молодежного телефестиваля эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык». Зрителям мероприятия смогут стать казанцы, прошедшие предварительную регистрацию, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Это первый подобный проект, реализуемый фестивальным движением по поручению Президента Татарстана. До этого времени финальные концерты фестиваля могли увидеть не все. Теперь же было принято решение сделать масштабное представление для широкой публики», — рассказал генеральный продюсер «Созвездия-Йолдызлык» Дмитрий Туманов.

По его словам, зрителей ожидают не только лучшие номера участников этого года, но и представление ростовых кукол, а также бесплатное мороженое, которое получит каждый участник.

Также в этот день традиционно состоится награждение 40 лауреатов и победителей конкурса — все они получат государственные стипендии от первых лиц Татарстана.

Мероприятие начнется в 18.00, количество мест ограничено. Предварительная регистрация доступна по номерам 238-00-63, 238-43-17. Количество мест ограничено. Мероприятие пройдет с учетом всех санитарных требований.