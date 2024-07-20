Победители школьных олимпиад из Казани получат премии до 40 тыс. рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани выплатят именные премии руководителя исполкома для поощрения победителей и призеров республиканских и всероссийских школьных олимпиад в 2024 году. В целом на это будет выделено 23 млн рублей, следует из проекта постановления исполкома столицы РТ.

Премии будут присуждены в июле. Размер поощрения будет отличаться в зависимости от этапа события:

— для победителей и призеров республиканской олимпиады школьников для учащихся 8-х классов (24 предмета), республиканской олимпиады по геологии, истории Татарстана — 5 тысяч рублей;

— для учащихся 7-11-х классов по татарскому языку и литературе, русскому языку и литературе (родной язык обучения, восточные языки) и регионального этапа всероссийской олимпиады — 20 тысяч рублей;

— победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников — 40 тысяч рублей;

— призеры — 30 тысяч рублей.

Установлен также порядок выплат, в том числе документы, которые необходимо предоставить.

«Выплата премии осуществляется Управлением образования исполнительного комитета г. Казани путем перечисления денежных средств на расчетный счет обучающегося, либо на расчетный счет родителя (законного представителя) обучающегося», — указано в тексте.

В настоящее время документ находится на антикоррупционной экспертизе.