Победители семейного конкурса совершат автопутешествие в Татарстан

Семья Дмитриевских из Москвы совершит бесплатное автопутешествие в Татарстан с 3 по 7 августа. Поездка стала возможной благодаря победе в конкурсе «Путешествуй всей семьей», сообщает сайт национальныепроекты.рф со ссылкой на Госкомитет РТ по туризму.

На конкурсе семью Дмитриевских представляли семь представителей разных поколений. В республику они отправятся по трассе М12. Их ожидают визиты на остров-град Свияжск, осмотр Успенского собора, исторической реконструкции «Ленивый торжок» и единственного в России музея археологического дерева «Татарская слободка».

На второй день они прибудут в Казань. Здесь им покажут национальный комплекс «Туган авылым», Старо-Татарскую слободу на берегу Кабана.

Следующие дни гости проведут в Елабуге. Экскурсии будут посвящены жизни и творчеству известных людей, живших в этом городе.

Конкурс «Путешествуй всей семьей» приурочен к Году семьи в России, объявленному указом Президента Владимира Путина. Цель события — популяризация семейных ценностей, а также автомобильного внутреннего туризма. Поездка также стала возможна в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».