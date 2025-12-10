Победители Республиканского конкурса «Молодые дипломаты 8.0» пройдут стажировку в Москве

Команда Академии молодежной дипломатии и победители Республиканского конкурса «Молодые дипломаты/Youth Ambassadors 8.0» отправились на стажировку в Москву, которая продлится до 14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Первый этап конкурса включал обучение soft skills, практические занятия и лекции экспертов. Затем лучшие 50 участников сформировали команды для второй части, в ходе которой, ребята познакомились с работой зарубежных представительств и узнали про инвестиционные возможности РТ.

«Подготовка молодых дипломатов – это стратегическая инвестиция в будущее России и Татарстана как участника внешнеэкономической деятельности. Стажировка в Москве является уникальным шансом не просто получить теоретические знания, но и увидеть реальную дипломатию в действии. Взаимодействуя с экспертами МГИМО и представителями МИДа, наши ребята формируют компетенции, необходимые для представления интересов республики на международной арене… Мы гордимся нашими молодыми дипломатами и ждем их возвращения с новыми идеями и проектами для республики», – отмечает Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

В рамках стажировки, участников ждет насыщенная программа, включающая серию увлекательных встреч и мероприятий с ведущими специалистами МГИМО и членами Совета молодых дипломатов МИД РФ. Кроме того, делегация из РТ совершит познавательные визиты в посольства Индонезии, ОАЭ и Катара, где сможет познакомиться с культурой стран-партнеров и расширить кругозор в области дипломатических отношений.

«Основной задачей поездки является знакомство молодых лидеров с деятельностью дипломатических ведомств иностранных государств, а также погружение участников в профессиональную среду через знакомство с ведущим дипломатическим вузом страны и работой Министерства иностранных дел России для развития мотивации к построению карьеры в области международных отношений, дипломатии и смежных сферах», – рассказала председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.