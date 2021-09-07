Победители республиканских фестивальных движений впервые выступят в Ютазинском районе

Продолжается первый концертный тур по Татарстану двух ведущих республиканских фестивальных движений «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время — Безнең заман». Впереди восходящих звезд эстрадного искусства и талантливую работающую молодежь республики ждет большой концерт в Ютазинском районе. 8 сентября жители района оценят выступления лауреатов и победителей фестивальных движений вживую впервые.

«Концерты идут с размахом. В Менделеевском районе зрители принимали очень тепло, стоя аплодировали каждому артисту. Это не удивительно, ведь программа разнообразная, обширная и включает в себя всеми любимые песни, которые трогают сердца. Для жителей отдаленных районов республики эти концерты особенно ценны, ведь, по их словам, артисты редко до них добираются. Особенно приятно, что на наши выступления зрители съезжаются со всех деревень и поселков района», — прокомментировала исполнительный директор фестиваля Наталья Смирнова.

Фото: пресс-служба фестивальных движений

Как отмечал ранее генеральный продюсер фестивальных движений, лауреат премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов, для организаторов проекта важно довезти молодых артистов Татарстана до самых отдаленных районов республики, куда реже всего добираются артисты, чтобы подарить их жителям праздник песен и танцев разных народов мира.

Гастрольный тур, который продлится до 18 сентября, посвящен Году родных языков и народного единства и проходит при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

Талантливой молодежи предстоит выступить в Азнакаевском районе (9 сентября), Зеленодольском (11 сентября), Кукморском (12 сентября), Рыбно-Слободском (13-го числа), Алексеевском (14-го) и Камско-Устьинском районах (16-го). Кроме того, большие концерты пройдут в Альметьевске (10 сентября), Чистополе (15-го числа) и Буинске (18-го).

Концерты проходят на открытых площадках и в сельских домах культуры. Вход свободный.