Победители проекта «ПолитЗавод» пройдут стажировку в Госдуме России

В Казани стартовал общественно-политический проект «ПолитЗавод». По итогам отбора в нем поучаствуют 74 молодых татарстанца. Победители получат возможность пройти стажировку в Госдуме РФ. На церемонии открытия с приветственной речью обратился Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Приятно отметить, что наша встреча проходит в обновленном здании Присутственных мест Казанского Кремля. В старину здесь принимали граждан. Вам также предстоит научиться работать с людьми. Это самое главное. Мы уже 18 лет проводим "ПолитЗавод". Проект очень востребован, конкурс был почти пять человек на место. Это говорит о неутихающем интересе молодого поколения общественной и политической жизни страны и республики. Победители будут направлены на стажировку в Госдуму РФ для обучения управлению проектами. Для нас это ещё и способ привлечь молодых талантливых людей к обновлению и дальнейшему развитию нашего региона», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что подготовка такой молодежи – это залог успеха развития всей республики.

Прием заявок на участие в проекте «ПолитЗавод» стартовал 25 марта. К участию в проекте были приглашены жители РТ в возрасте от 18 до 35 лет. Кампания продлилась до 12 мая. После регистрации каждый кандидат прошёл этап собеседований, по результатам которого был сформирован итоговый список участников.

«Традиционно, «ПолитЗавод» собирает самых ярких личностей, которым не безразлична судьба Татарстана. Приятно видеть молодых, инициативных и перспективных ребят, которые пришли сюда для того, чтобы внести свою лепту в развитие республики по разным направлениям. Проект — это только начало. Потом кто-то из вас займет высокие позиции в республике, возможно, станет депутатом и будет реализовывать важные социально-значимые проекты», — сказал участникам министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Участникам предстоит пройти большой путь профессионального и жизненного становления. Проект «ПолитЗавод» станет стартовой площадкой и покажет направления, в которых ребята смогут развиваться, добавил министр.

На проекте участники освоят три образовательных модуля:

«Основы политики», где ребята смогут познакомиться с общественно-политическим устройством Татарстана, принять участие во встречах с представителями законодательной и исполнительной ветви власти, а также подготовить себя к выборам в депутаты Госсовета Татарстана;

Участники проекта «Общественный лидер» займутся мониторингом исполнения федеральных и региональных законов, примут участие в социально-значимых акциях и мероприятиях, узнают об основах проектного менеджмента, а также будут осуществлять общественный контроль на выборах;

На проекте «Служение Отечеству» молодые люди встретятся с военнослужащими СВО, примут участие в организации мероприятий для детей и семей российских военнослужащих и формировании гуманитарного груза для отправки в новые регионы, пройдут подготовку по оказанию первой медпомощи, а также получат возможность отправиться с гуманитарной миссией в новые регионы России.

Важным мероприятием станут «ПолитБоя» — дискуссионная площадка в форме деловой игры, в основу которой заложены принципы политических дебатов. Участники получат возможность обозначить свою политическую позицию и доказать ее, отвечая на вопросы экспертов.

Заключительным этапом проекта станет обучение работе в ситуационном центре на выборах депутатов Госсовета РТ. По итогам всех конкурсных процедур определят победителя и обладателя Гран-при проекта.