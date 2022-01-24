Победители премии «Студент года в Республике Татарстан» получат 400 тыс. рублей

В этом году призовой фонд премии «Студент года в Республике Татарстан» составит рекордные 400 тыс. рублей. Церемония награждения пройдет завтра в КРК «Пирамида». Об этом сообщил президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов.

«В этом году призовой фонд премии составил 400 тыс. рублей. Они будут распределены среди победителей. Это рекордный призовой фонд в истории „Студента года“. Завтра будет традиционный праздник. Режиссерская постановка будет связана с технологиями и цифровизацией», — рассказал он.

Также победители в каждой номинации получат призы от партнеров конкурса, а обладатель Гран-при — возможность обучения в любом вузе мира по премии «Алгарыш».

В этом году для участия в конкурсе «Студент года Республики Татарстан» было подано более 360 заявок. По итогам заочного этапа были выбраны 168 представителей 28 вузов РТ, добавила заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

«Завтра важный день для всех тех, кто когда-то был студентом. Премия „Студент года“ проводится в Татарстане уже в 17-й раз. В этом году было подано более 360 заявок, из них отобрано порядка 170 для очного участия по 18 номинациям. Мы выделяем самых лучших студентов в Татарстане. Они представляли себя в различных испытаниях. Для каждой номинации выделено по три лауреата, завтра будут объявлены победители», — заявила она.

Мустафина подчеркнула, что студенты — это проводник общественного мнения, они формируют повестку, поэтому очень важно их поддерживать, слышать и быть с ними на постоянной связи. Поэтому премию «Студент года» можно назвать своеобразным средством коммуникации с этой категорией молодежи.

В этом году конкурсная процедура стала сложнее, добавились новые испытания для каждоый номинации, отметил победитель премии «Студент года в Республике Татарстан — 2021» Дамир Нургалиев.

«Раньше мне казалось, что к премии „Студент года в Татарстане“ очень сложно даже подступиться. Я переехал в Казань, где мы вместе с вузом выстроили план по достижению этой цели. Победа в премии дает большой толчок в развитии для каждого студента. Хочется пожелать участникам этого года получше подготовиться, потому что с каждым годом ребята становятся все сильнее, а премия совершенствуется», — сказал Нургалиев.

Церемония награждения состоится завтра в 17:00 в КРК «Пирамида».