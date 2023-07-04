Победители премии Росприроднадзора получат баллы при поступлении в вузы

Дополнительные баллы и преференции при поступлении в пять российских вузов получат победители премии «Экология — дело каждого». Баллы действуют уже в эту приемную кампанию. Об этом сообщили в пресс-службе Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

«О начислении дополнительных баллов абитуриентам российских вузов сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Победители, призеры и участники премии могут воспользоваться своими достижениями в области охраны окружающей среды и получить дополнительные баллы или бюджетные места при поступлении в пять высших учебных заведений страны. Идут переговоры о подобном соглашении и с другими российскими вузами», — отметили в пресс-службе.

Эта инициатива была озвучена на общественном совете при Росприроднадзоре еще весной. По итогам договоренностей с ректорами обладатели дипломов призера или победителя получают дополнительные баллы при поступлении в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Национальный исследовательский Томский государственный университет. Кроме того, в этом году один из конкурсантов прошлых сезонов получит возможность бесплатного обучения в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, а Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова за достижения на конкурсе подготовил прием на целевое обучение.

В дальнейшем список вузов, предоставляющих бонусы конкурсантам, планируется расширить. «Экология — дело каждого» — премия Росприроднадзора, которая присуждается за интересные и нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры.