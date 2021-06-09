Победители праймериз в Татарстане поедут на съезд «Единой России» с Медведевым

Победители предварительного голосования партии «Единая Россия» в Татарстане поедут на партийный съезд, который состоится в Москве 19 июня с участием председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Решение было принято сегодня на партийной конференции в Казани.

Как отметил в своем выступлении руководитель исполнительного комитета Татарстанского отделения «Единой России» Марат Самигуллин, при подборе кандидатур использовался принцип делегирования на съезд представителей крупных партийных организаций, а также принцип равномерного представительства делегатов от территорий республики.

«Кроме того, руководящими органами партии рекомендовано включить в состав региональных делегаций участников предварительного голосования, набравших наибольшее количество голосов», — сказал Самигуллин.

Решением конференции в список делегатов съезда от Татарстана включены 26 человек. Среди них — победители праймериз, вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова, секретарь Нижнекамского отделения партии Айдар Метшин, член регионального политсовета партии Ольга Воронова и другие.

Делегатами съезда от республики сверх определенного списка станут Президент Татарстана Рустам Минниханов как член Высшего совета «Единой России» и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин как член президиума Генсовета партии, а также мэр Казани Ильсур Метшин, который является секретарем Казанского отделения «Единой России».

Всероссийский съезд «Единой России» состоится 19 июня в Москве. Ожидается, что в его работе примет участие председатель партии Дмитрий Медведев. На съезд также приглашен Президент России Владимир Путин.