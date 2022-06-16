Победители олимпиад, поступившие в КГЭУ, смогут получать по 120 тыс. рублей за семестр

Студенты Казанского государственного энергетического университета, поступившие на бюджетные места в этом учебном году, будут получать ежемесячную стипендию в размере 2 тысяч рублей. Но некоторые категории студентов могут рассчитывать и на суммы с четырьмя нолями.

Программа-максимум

В 2022-2023 учебном году в Казанском энергетическом университете продолжится уникальная программа ENERGY LEVEL для поддержки студентов, поступивших на бюджетные места с высокими баллами.

Участниками этой трехуровневой программы автоматически становятся все первокурсники КГЭУ, набравшие на ЕГЭ 220 и более баллов. Первокурсники, имеющие от 220 до 239 баллов, получают статус ENERGY GENERAL и 12 тысяч рублей каждый месяц — до первой сессии. Если студент «принес» в КГЭУ от 240 до 259 баллов ЕГЭ, то он подтверждает второй уровень — ENERGY HIGH — и в первом семестре ежемесячно получает по 15 тысяч рублей.

Первокурсники с 260 баллами и выше сразу поднимаются на третий уровень — ENERGY IMPROVED — и первые четыре месяца получают стипендию в размере 16 тысяч рублей.

Кроме того, попавшим на второй и третий уровни, предоставляется право участвовать в трехдневном интенсиве «ПремиУМ» по созданию научной траектории развития, право на получение статуса резидентов таких площадок, как Молодежный бизнес инкубатор (МБИ) и Студенческое научное общество (СНО), а также — скидка на получение второго образования по программам профессиональной переподготовки в Институте дополнительного профессионального образования (ИДПО).

К тому же участники всех трех уровней программы получают бонус в виде набора брендированной продукции КГЭУ — футболки, блокнота и ручки, и смогут выбрать любую свободную комнату при заселении в общежитие.

Отличникам и победителям олимпиад

В КГЭУ предусмотрены меры материальной поддержки и для других «высокобалльников», поступивших на бюджетные места. Так, студенты, получившие на ЕГЭ от 195 до 199 баллов, в первом семестре получат по 5 тысяч рублей ежемесячно, а набравшие от 200 до 219 баллов — 10 тысяч.

Повышенная стипендия в первый семестр полагается и первокурсникам-высокобалльникам, поступившим в КГЭУ на платной основе. При 195–199 баллах такой студент будет получать по 4 тысячи рублей в течение первых четырех месяцев учебы, при 200–219 баллах — 6 тысяч, при 220–229 баллах — 8 тысяч, а при 230 баллах и выше — 10 тысяч рублей.

Первокурсники, поступившие в КГЭУ с результатами 100 баллов ЕГЭ по двум предметам и сдавшие первую сессию на «отлично», могут рассчитывать на ежемесячную двойную академическую стипендию каждый семестр, начиная с весеннего.

А поступившие в этом году в КГЭУ победители и призеры олимпиад школьников, включенных в Федеральный перечень, имеют шанс получать ежемесячную стипендию в 30 тысяч рублей каждый семестр, начиная с весеннего, если они сдали сессию на «отлично» в предшествующем семестре. Кроме того, они имеют право выбрать любую свободную комнату в общежитии.