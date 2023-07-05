Победители общественных проектов ПФО будут поощряться турпоездками по России

Фото: пресс-служба полпреда Президента в ПФО

В 2023 году увеличен призовой фонд общественных проектов ПФО – победители будут поощряться туристическими поездками по стране. Об этом на окружном совещании сообщил заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

На совещании, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, были подведены итоги реализации общественных проектов Приволжского федерального округа в первой половине 2023 года и обозначены задачи на второе полугодие, сообщает пресс-служба полпреда.

Флагманским проектом второй половины 2023 года, по словам Машковцева, станет флагманский проект – Молодежный форум «iВолга», который пройдет с 21 по 29 июля в Самаре. На площадке, посвященной государственной молодежной политике, будет представлен опыт Татарстана.

В этом году на «iВолгу» было подано свыше 30 тысяч заявок от потенциальных участников из 88 регионов страны (включая новые субъекты). «iВолга-2023» – часть линейки форумов Росмолодежи. В этом году в этих форумах примут участие свыше 50 тысяч человек, порядка четверти миллиона участников подключатся к ним онлайн. По традиции победители конкурсов получат гранты Росмолодежи и Фонда гражданского общества ПФО на реализацию общественно значимых проектов», – сказал Машковцев.

Отдельно он остановился на ключевых нововведениях окружных проектов. Так, в 2023 году впервые пройдет крупный общественный проект в сфере поддержки массового спорта – первенство ПФО по баскетболу 3 на 3 среди команд учреждений профессионального образования. Его финал состоится Нижнем Новгороде с 13 по 15 июля. Участие в отборочных соревнованиях к финалу приняли почти 30 тысяч студентов СПО.

В сентябре 2023 года стартует юбилейный, V сезон фестиваля «Театральное Приволжье». Планируется ввести новый конкурс для работающей молодежи – театральных коллективов предприятий и организаций округа.

Основной тематикой Фестиваля уличного искусства «ФормАрт» в этом году стала «Сила знания». Окружной финал проекта в текущем году запланирован в очном формате с 23 по 25 августа в Кирове.

Старшеклассники 9-10-х классов, ориентированные на службу в рядах Вооруженных сил РФ, в начале августа приедут покорять площадку лагеря ПФО «Гвардеец» в Пензу.

Одним из важных нововведений 2023 года, по словам Олега Машковцева, стала договоренность с АНО «Больше, чем путешествие» о том, что победители общественных проектов будут направляться в поощрительные туристические поездки по стране.

По сообщению пресс-службы полпреда, в этом году также планируется активно развивать и другие окружные проекты, направленные на патриотическое воспитание, интеллектуальное развитие и самообразование детей и молодежи, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие спорта и культуры.

В совещании приняли участие заместители высших должностных лиц регионов округа, руководители региональных органов государственной власти, курирующие реализацию общественных проектов и вопросы молодежной политики, главные федеральные инспекторы.