Победители конкурса «Студенческий стартап» в Татарстане выиграли 1 млн рублей

Победителями третьей очереди конкурса «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям стали 242 проекта из Татарстана. Авторы проектов, разработанных на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований, стали обладателями грантов до 1 млн рублей.

«В этом году Татарстан по количеству заявок занял первое место, опередив Москву и Санкт-Петербург. В республике на конкурс заявлялись около 1,5 тыс. студентов, которые хотели побороться за грант и стать предпринимателями. В дальнейшем они смогут претендовать на новые формы поддержки, используя все инструменты, которые есть в Татарстане», – рассказал заместитель министра экономики РТ Юлай Миннуллин.

Он добавил, что с каждым годом появляются новые формы предпринимательской поддержки по технологическим направлениям – от медицинского до искусственного интеллекта. «Сейчас конкурсанты открывают свои индивидуальные предприятия, регистрируются, готовят бизнес-планы. Думаю, что в четвертом квартале этот процесс завершится, и они смогут воспользоваться безвозмездной формой поддержки, средства выделяются поэтапно», – отметил спикер.

Например, Рафаил Венедиктов, обучаясь в Университете Иннополис, решил создать образовательную онлайн-платформу с индивидуальным подходом к каждому студенту. Он собрал свою команду, которая разработала платформу INNOPROG в Telegram. И команда выиграла грант в 1 млн рублей.

Платформа позволяет ученикам обучаться в удобное для них время, задавать вопросы и получать обратную связь от опытных преподавателей. Разработчики продукта также создали интерактивные курсы и практические задания для отработки полученных знаний на практике. Сейчас команда продолжает развивать платформу, расширяя возможности для изучения большего числа IT-направлений, за счет добавления новых образовательных модулей и инструментов для обучения.

Деловая встреча для победителей третьей очереди конкурса «Студенческий стартап» прошла в центре «Мой бизнес». Молодым предпринимателям рассказали о бесплатных услугах для развития стартапов, подготовке и сдаче отчетности в Фонд содействия инновациям, о том, как привлечь дополнительные финансы в свой проект.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на базе центра «Мой бизнес» Татарстана в прошлом году было открыто региональное представительство Фонда содействия инновациям.