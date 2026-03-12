Победители конкурса «Лучший по профессии» представят Татарстан на федеральном этапе

Фото: пресс-служба АНО «Центр развития профессиональных компетенций»

Прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» стартовал в Татарстане.

Конкурс направлен на повышение престижа рабочих специальностей. Квалифицированные специалисты по-прежнему остаются востребованными, а профессии, представленные в конкурсе, входят в число наиболее нужных в регионе.

Для участников состязание становится возможностью обменяться опытом и проверить свои навыки среди сильнейших специалистов отрасли. Победители регионального этапа получат возможность представить Татарстан на федеральном уровне.

Генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций Татарстана и депутат Госсовета республики Эмиль Губайдуллин отметил, что за 14 лет конкурс «Лучший по профессии» стал важным инструментом признания мастерства специалистов. По его словам, сейчас проект выходит на новый этап развития в соответствии с поручением президента России: он прошел масштабное обновление и стал частью национального проекта «Кадры».

Губайдуллин подчеркнул, что направление «Человек труда» рассматривается как стратегический приоритет. Он пояснил, что задача конкурса – не только определить лучших мастеров своего дела, но и задать новые стандарты профессионального роста, повышая престиж рабочих профессий как основы экономики страны.

По его словам, участники конкурса уже являются состоявшимися специалистами и служат примером для молодежи, которая только начинает профессиональный путь и участвует в чемпионатах профессионального мастерства.

В Татарстане конкурс проходит в несколько этапов. Сейчас открыта заявочная кампания по 13 номинациям: агроном, механизатор, повар, оператор станка с ЧПУ, сварщик, мастер отделочных работ, слесарь-сборщик, специальная номинация для прошедших переобучение по рабочим профессиям «Второй старт», машинист экскаватора, токарь, фрезеровщик, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и лаборант химического анализа.

Подать заявку на участие можно на сайте.